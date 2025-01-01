Menu
Adam MacDonald
Date of Birth
16 May 1977
Age
48 years old
Zodiac sign
Taurus
Occupation
Actor, Director, Writer

Popular Films

Being Erica 8.1
Being Erica (2009)
Slasher 8.0
Slasher (2016)
Backcountry 6.0
Backcountry (2014)

Filmography

Genre
Year
Hell Motel
Hell Motel
Horror 2025, Canada
Out Come the Wolves 4.8
Out Come the Wolves Out Come the Wolves
Thriller 2024, Canada
Pyewacket 5.7
Pyewacket Pyewacket
Horror 2019, Canada
Slasher 8
Slasher
Horror, Thriller, Detective 2016, Canada
Backcountry 6
Backcountry Backcountry
Horror, Thriller, Drama 2014, Canada
Transporter: The Series
Transporter: The Series
Action, Adventure, Crime 2013, France/Canada/Germany/USA
Home Sweet Home 4.7
Home Sweet Home Home Sweet Home
Thriller, Horror 2013, Canada / France
Being Erica 8.1
Being Erica
Drama, Comedy, Fantasy 2009, Canada
