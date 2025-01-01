Adam MacDonald

Menu
Persons
Date of Birth
16 May 1977
Age
48 years old
Zodiac sign
Taurus
Occupation
Actor, Director, Writer
Popular Films
8.1
Being Erica
(2009)
8.0
Slasher
(2016)
6.0
Backcountry
(2014)
Filmography
3
Hell Motel
Horror
2025, Canada
4.8
Out Come the Wolves
Out Come the Wolves
Thriller
2024, Canada
5.7
Pyewacket
Pyewacket
Horror
2019, Canada
Watch trailer
8
Slasher
Horror, Thriller, Detective
2016, Canada
6
Backcountry
Backcountry
Horror, Thriller, Drama
2014, Canada
Watch trailer
Transporter: The Series
Action, Adventure, Crime
2013, France/Canada/Germany/USA
4.7
Home Sweet Home
Home Sweet Home
Thriller, Horror
2013, Canada / France
8.1
Being Erica
Drama, Comedy, Fantasy
2009, Canada
