Главный герой, старшеклассник Егор, живет в небольшом северном городе с родителями и маленьким братом, который страдает от тяжелой формы ДЦП. Папа Егора – полицейский, мама – врач на скорой. Оба работают на износ, лишь бы пореже бывать дома – обстановка тяжелая. С больным братом часто остается один Егор. Однажды он засыпает во время купания маленького брата, и тот погибает, захлебнувшись. Эта трагедия ставит под вопрос существование семьи. Кажется, хуже быть уже не может. Но испытания, которые придется пройти героям, только начинаются.