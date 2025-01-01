Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Сериалы Маяк

Маяк (2025 - …)

Mayak 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Okko

О чем сериал

Главный герой, старшеклассник Егор, живет в небольшом северном городе с родителями и маленьким братом, который страдает от тяжелой формы ДЦП. Папа Егора – полицейский, мама – врач на скорой. Оба работают на износ, лишь бы пореже бывать дома – обстановка тяжелая. С больным братом часто остается один Егор. Однажды он засыпает во время купания маленького брата, и тот погибает, захлебнувшись. Эта трагедия ставит под вопрос существование семьи. Кажется, хуже быть уже не может. Но испытания, которые придется пройти героям, только начинаются.

В ролях
В ролях
Юлия Снигирь
Юлия Снигирь
Яна Сексте
Яна Сексте
Анастасия Имамова
Марина Васильева
Марина Васильева
Владимир Капустин
Владимир Капустин
Антон Шпиньков
Антон Шпиньков
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Сезоны
Сезон 1
TBA, 7 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Новости о сериале
Начались съемки сериала «Маяк» с Юлией Снигирь и Сергеем Гилевым
Начались съемки сериала «Маяк» с Юлией Снигирь и Сергеем Гилевым
Почему султан Сулейман отдал дочь за сына свинопаса? Такое могла потребовать у отца только Михримах
Все началось с детских забав: собрали все игры по порядку с 1 по 3 сезон «Игры в кальмара»
А вот вам усатый Васильев! Звезда «Невского» совсем скоро появится в двух неожиданных фильмах
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше