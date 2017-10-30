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Киноафиша Сериалы Непокорная

Непокорная (2017 - 2017)

Nepokornaya 18+
Год выпуска 2017
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 6 часов 56 минут

О чем сериал

1970-е годы, СССР. 16-летняя Соня, живущая, как большая часть советской молодёжи, с верой в идеалы и светлое будущее, внезапно сталкивается с тёмной стороной жизни. Она влюбляется в молодого человека по имени Сергей, который знакомит её с другим законом, не советским, а воровским. Воровской закон заставляет Сергея предать их с Соней любовь. Этот закон отнимает у Сони отца, губит мать, брата, сама Соня чудом остаётся жива после того, как Сергей закапывает её живьем на кладбище. Соня спаслась, но теперь ею движет неукротимое желание истребить этот проклятый воровской закон. И начинает она с Сергея...

В ролях
В ролях
Александр Пашков
Александр Пашков
Евгений Ткачук
Евгений Ткачук
Андрей Некрасов
Андрей Некрасов
Алексей Кирсанов
Алексей Кирсанов
Артем Цыпин
Артем Цыпин
Петр Касатьев
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Непокорная - Сезон 1 Сезон 1
2017, 8 эпизодов
 
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