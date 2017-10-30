1970-е годы, СССР. 16-летняя Соня, живущая, как большая часть советской молодёжи, с верой в идеалы и светлое будущее, внезапно сталкивается с тёмной стороной жизни. Она влюбляется в молодого человека по имени Сергей, который знакомит её с другим законом, не советским, а воровским. Воровской закон заставляет Сергея предать их с Соней любовь. Этот закон отнимает у Сони отца, губит мать, брата, сама Соня чудом остаётся жива после того, как Сергей закапывает её живьем на кладбище. Соня спаслась, но теперь ею движет неукротимое желание истребить этот проклятый воровской закон. И начинает она с Сергея...