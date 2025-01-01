Спектакль Selfie/Селфи

Спектакль «Селфи»: Марафон жизни на сцене

На большой сцене театра вас ожидает музыкальный марафон по пьесе Вадима Майорова «Селфи». Этот спектакль представляет собой уникальное сочетание драмы, музыки и философии, где марафонский забег становится символом нашей жизни.

Три героя, три судьбы

В центре сюжета — троица бегунов: Георг, Гоша и Георгий Георгиевич. Их путь — это не просто соревнование, а метафора жизненных испытаний и поворотов судьбы. На сцене мы видим только этих троих, тогда как остальные спортсмены остались позади, растворились в бескрайних дистанциях. Каждый из них преодолевает не только физические, но и внутренние барьеры, сталкиваясь с вопросами о смысле жизни и своем месте в ней.

Марафон как отражение жизни

Повороты и зигзаги на пути бегунов символизируют неожиданные повороты судьбы. Каждый герой бежит свой собственный забег, и только на определенных этапах они осознают, как их пути пересекаются. Спектакль исследует тему судьбы, дружбы и самоидентификации, что делает его актуальным для каждого зрителя.

Интересные факты о спектакле

Пьеса «Селфи» была написана Вадимом Майоровым в 2020 году и с тех пор завоевала множество театральных наград.

Спектакль включает оригинальные музыкальные номера, что добавляет динамики и эмоциональности в представление.

Режиссура спектакля выполнена известным театральным постановщиком, который ранее работал с такими проектами, как «Танцы на крыше» и «Заброшенные мечты».

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного путешествия. «Селфи» — это не просто спектакль, а целый марафон эмоций и размышлений, который оставит у вас множество вопросов и впечатлений.