Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Selfie/Селфи
Киноафиша Selfie/Селфи

Спектакль Selfie/Селфи

Постановка
Театр на Васильевском 16+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Селфи»: Марафон жизни на сцене

На большой сцене театра вас ожидает музыкальный марафон по пьесе Вадима Майорова «Селфи». Этот спектакль представляет собой уникальное сочетание драмы, музыки и философии, где марафонский забег становится символом нашей жизни.

Три героя, три судьбы

В центре сюжета — троица бегунов: Георг, Гоша и Георгий Георгиевич. Их путь — это не просто соревнование, а метафора жизненных испытаний и поворотов судьбы. На сцене мы видим только этих троих, тогда как остальные спортсмены остались позади, растворились в бескрайних дистанциях. Каждый из них преодолевает не только физические, но и внутренние барьеры, сталкиваясь с вопросами о смысле жизни и своем месте в ней.

Марафон как отражение жизни

Повороты и зигзаги на пути бегунов символизируют неожиданные повороты судьбы. Каждый герой бежит свой собственный забег, и только на определенных этапах они осознают, как их пути пересекаются. Спектакль исследует тему судьбы, дружбы и самоидентификации, что делает его актуальным для каждого зрителя.

Интересные факты о спектакле

  • Пьеса «Селфи» была написана Вадимом Майоровым в 2020 году и с тех пор завоевала множество театральных наград.
  • Спектакль включает оригинальные музыкальные номера, что добавляет динамики и эмоциональности в представление.
  • Режиссура спектакля выполнена известным театральным постановщиком, который ранее работал с такими проектами, как «Танцы на крыше» и «Заброшенные мечты».

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного путешествия. «Селфи» — это не просто спектакль, а целый марафон эмоций и размышлений, который оставит у вас множество вопросов и впечатлений.

Режиссер
Роман Смирнов
В ролях
Артем Цыпин
Артем Цыпин
Тадас Шимилев
Роман Зайдуллин

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 октября
Дворец искусств Ленинградской области Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4
19:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

Пиковая дама
12+
Драма
Пиковая дама
30 августа в 19:00 Театр на Литейном
от 700 ₽
Кентервильское привидение
6+
Драма Детский
Кентервильское привидение
7 сентября в 13:00 Мастерская
от 500 ₽
16+
Драма
Бунин. Мужчина и женщина
21 августа в 19:15 Легенда
от 1500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше