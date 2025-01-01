Спектакль Пир

На пороге перед смертью скрывать уже нечего, да и надо ли? Именно таким подходом и руководствуется режиссёр спектакля «Пир» Роман Смирнов. Премьера 35-го юбилейного сезона в Театре на Васильевском объединяет в одном художественном пространстве героев «Маленьких трагедий», бессмертных пушкинских пьес, где великий поэт скрупулезно и тонко исследовал жизнь, смерть и неотвратимость судьбы. В новой интерпретации «Маленьких трагедий» персонажи предстают перед зрителем в атмосфере трагической исповедальности – произнося монологи, они обнажают свою натуру, придают каждому слову невероятную высоту, отсылающую к незыблемым принципам русского драматического искусства. Спектакль объединяет сразу несколько поколений артистов Театра на Васильевском, что особенно ценно, ведь каждый из них готов говорить с публикой на языке реально прожитой жизни: даже самая небольшая реплика является здесь плодом умственной работы, внутреннего монолога и попытки переосмыслить содеянное. Хорошо знакомые зрителю Моцарт и Сальери, Дон Жуан и Дона Анна, Барон Филипп и его сын Альбер, пирующий Председатель – все они живые, такие как есть, без нарочитости эмоций, напускного пафоса и мелодраматизма. Им есть что сказать, они не ищут осуждения или прощения. «...Там ведь скрывать нечего – описаны настоящие чувства и пороки, ведь слова говорят об одном, а поступки – совершенно о другом. Именно об этом я и хочу поставить спектакль. Зритель узнает себя в этой выстроенной жизни. Жизнь в любом случае играть сложнее. И интереснее», — признаётся режиссёр.