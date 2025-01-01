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Пир
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Спектакль Пир

Постановка
Театр на Васильевском 16+
Продолжительность 1 час 50 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

На пороге перед смертью скрывать уже нечего, да и надо ли? Именно таким подходом и руководствуется режиссёр спектакля «Пир» Роман Смирнов. Премьера 35-го юбилейного сезона в Театре на Васильевском объединяет в одном художественном пространстве героев «Маленьких трагедий», бессмертных пушкинских пьес, где великий поэт скрупулезно и тонко исследовал жизнь, смерть и неотвратимость судьбы. В новой интерпретации «Маленьких трагедий» персонажи предстают перед зрителем в атмосфере трагической исповедальности – произнося монологи, они обнажают свою натуру, придают каждому слову невероятную высоту, отсылающую к незыблемым принципам русского драматического искусства. Спектакль объединяет сразу несколько поколений артистов Театра на Васильевском, что особенно ценно, ведь каждый из них готов говорить с публикой на языке реально прожитой жизни: даже самая небольшая реплика является здесь плодом умственной работы, внутреннего монолога и попытки переосмыслить содеянное. Хорошо знакомые зрителю Моцарт и Сальери, Дон Жуан и Дона Анна, Барон Филипп и его сын Альбер, пирующий Председатель – все они живые, такие как есть, без нарочитости эмоций, напускного пафоса и мелодраматизма. Им есть что сказать, они не ищут осуждения или прощения. «...Там ведь скрывать нечего – описаны настоящие чувства и пороки, ведь слова говорят об одном, а поступки – совершенно о другом. Именно об этом я и хочу поставить спектакль. Зритель узнает себя в этой выстроенной жизни. Жизнь в любом случае играть сложнее. И интереснее», — признаётся режиссёр.

Режиссер
Роман Смирнов
В ролях
Сергей Паршин
Сергей Паршин
Екатерина Рябова
Екатерина Рябова
Алексей Манцыгин
Егор Кутенков
Егор Кутенков
Артем Цыпин
Артем Цыпин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 сентября
Дворец искусств Ленинградской области Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4
19:00 от 700 ₽

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