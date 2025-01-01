Меню
Игорь Цвирко
Игорь Цвирко Igor Tsvirko
Киноафиша Персоны Игорь Цвирко

Игорь Цвирко

Igor Tsvirko

Дата рождения
25 августа 1989
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Одинцово, Россия
В каком театре играет

Биография Игоря Цвирко

Игорь Цвирко — российский артист балета, премьер Большого театра, трижды номинант на премию «Золотая маска». Родился 25 августа 1989 года в Одинцово Московской области.

Окончил Московскую государственную академию хореографии в 2007 году и был принят в труппу Большого театра, где прошёл путь от кордебалета до премьера (2022). Исполнял ведущие партии в классических балетах, в том числе Спартака на международных гастролях в Шанхае в 2024 году.

Женат на прима-балерине Кристине Кретовой, воспитывает сына от первого брака.

Популярные фильмы

TheatreHD: Спартак 7.0
TheatreHD: Спартак (2021)
Марко Спада 6.9
Марко Спада (2014)
Лебединое озеро 0.0
Лебединое озеро (2017)

Фильмография Игоря Цвирко

Жанр
Год
Все 3 Фильмы 3 Актер 3
TheatreHD: Спартак 7
TheatreHD: Спартак Spartacus
спектакль, балет 2021, Россия
Лебединое озеро
Лебединое озеро
балет 2017, Россия
Марко Спада 6.9
Марко Спада Marco Spada
спектакль 2014, Россия
