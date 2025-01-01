Игорь Цвирко — российский артист балета, премьер Большого театра, трижды номинант на премию «Золотая маска». Родился 25 августа 1989 года в Одинцово Московской области.
Окончил Московскую государственную академию хореографии в 2007 году и был принят в труппу Большого театра, где прошёл путь от кордебалета до премьера (2022). Исполнял ведущие партии в классических балетах, в том числе Спартака на международных гастролях в Шанхае в 2024 году.
Женат на прима-балерине Кристине Кретовой, воспитывает сына от первого брака.