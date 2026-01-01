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Нунча
Киноафиша Нунча

Спектакль Нунча

16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+

О спектакле

«Сказки об Италии» Максима Горького в режиссуре Аллы Сигаловой

Спектакль, приуроченный к 155-летию со дня рождения великого писателя Максима Горького, основан на одноимённой новелле из сборника «Сказки об Италии» (1913). Постановка, созданная Аллой Сигаловой, воплощает глубокие чувства и переживания, наполненные любовью и страстью, о которых шла речь в произведении писателя.

Режиссура и хореография от Аллы Сигаловой
Автор идеи и инсценировки, режиссёр-постановщик и хореограф-постановщик Алла Сигалова, вместе с актёрами Аней Чиповской и Игорем Цвирко, использует не только театральное слово, но и танец для передачи эмоций и глубоких переживаний героев Горького. Музыкальное сопровождение спектакля обеспечивает Московский государственный симфонический оркестр под руководством Ивана Рудина.

Тема любви, ревности и соперничества
В центре сюжета — два поколения женщин, связанных сложными отношениями. Нунча — красавица и танцовщица, и её дочь Нина, испытывающая женскую ревность и чувство соперничества. В этот эмоциональный мир вмешивается мужчина — страстный Энрико. В спектакле эти темы раскрываются не как традиционные роли, а как мощные эмоциональные архетипы.

Музыка, танец и ар-деко
Спектакль сочетает в себе слово, танец, видеоарт в стиле ар-деко и музыку композиторов Альбениса, Сен-Санса, Форе и других, погружая зрителей в атмосферу Средиземноморья. Симфоническое исполнение музыки, пронизанной солнечными настроениями, помогает передать весь колорит исторического контекста, в котором Горький создал свои рассказы.

Горький, который стоит того, чтобы его читать
Алла Сигалова подчёркивает, что Горький — это писатель, которого нужно читать и переосмыслять. Его работы, особенно «Сказки об Италии», полны музыкальности языка и точности выражений, что позволяет зрителям заново открыть для себя глубокую философию и чувствительность писателя.

Режиссер
Алла Сигалова
Алла Сигалова
В ролях
Алла Сигалова
Алла Сигалова
Аня Чиповская
Аня Чиповская
Игорь Цвирко
Игорь Цвирко
Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина
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