Премия «Золотая маска» — история взлёта самой почётной театральной награды России

Фестиваль «Золотая маска» каждый год собирает главные театральные события России. Для сферы это как премия «Оскар» — обладать ей, значит получить почёт, славу и признание.

Спектакли «Золотой маски» однозначно лучшие за сезон, это отличная возможность для фанатов жанра посмотреть всё главное за пару дней в одном городе. Но начиналась она, как премия масштаба Москвы. Союз театральных деятелей или СТД организовал «Золотую маску» для столичных коллективов. Главным условием для победы был профессиональный подход и верность традициям театральной школы. В первый год церемония «Золотая маска» выдала только 7 премий.

В тот формат, в котором мы её знаем, церемония пришла в 1996 году, благодаря команде Эдуарда Боякова. Он собрал коллектив сильных продюсеров и превратил местечковое событие в почётную награду «Золотая маска» — главное событие для всех театралов. Он придумал структуру, которая используется и сегодня. Например, победители «Золотой маски» выбирались отдельно среди драматических, балетных, оперные и кукольных постановках. В дальнейшем появились номинации и другие номинации. Это уже была национальная премия «Золотая маска», что приглашала главные постановки как России, так и зарубежья.

Театральная премия «Золотая маска». Структура и жюри

Бояков ушёл из организаторов премии в 2004 году. Сложно сказать, сам ли или вынуждено, но СТД передал организацию АНО «Золотая маска», где гендиром была Мария Ревякина. Она развивала традиции Эдуарда Боякова до 2023 года, когда произошли большие перемены. СТД разорвал связь с АНО «Фестиваль «Золотая маска» и полностью всё взяла в свои руки. Главой жюри стал Владимир Машков, многие номинации были убраны. Пока не понятно, к чему приведут эти реформы, мы можем только продолжать наблюдать.

В конкурсной программе «Золотой маски» обычно представлены более 60 спектаклей во всех возможных театральных жанрах. Каждый судится в своей категории, мюзикл не соревнуется с балетом. Заявку каждого коллектива рассматривают выбранные эксперты. Критерии отбора: профессионализм, убедительность и представительность. Жюри состоит действующих театральных практиков — критиков, режиссёров, актёров и т.п. — их работы не должны участвовать в премии. После выставления оценок, по результатам которых выбирается победитель. Участники узнают результат только после того, как вскрывают конверт с именем победителя. Каждый год составляется свой список экспертов. Председатель «Золотой маски» — Владимир Машков.

Владимир Машков на премии «Золотая маска», источник legion-media

Участники и лауреаты «Золотой маски»

Каждый год фестиваль привлекает 4-5 тысяч участников из различных городов России. Театральные коллективы Москвы, Питера, Екатеринбурга, Новосибирска, Самары могут заявить о себе на всю страну. Поэтому это неправда, что награду могут получить только столичные деятели, конкурс «Золотой маски» старается быть честным, насколько это возможно при оценке театрального спектакля.

Итоги «Золотой маски» подводятся в Москве, каждый раз площадка, где награждают гостей, меняется. Нельзя сказать, что спектакли-победители премии «Золотая маска» выбираются предвзято, однако наблюдаются определённые лидеры. В музтеатре первенство по маскам за Мариинкой, Большим и театром им. Станиславского. В хореографии лидирует костромской коллектив Dialogue Dance и труппа с ироничным названием «Провинциальные танцы» из ЕКБ. В драмтеатре конкретных фаворитов не наблюдается, но московский театр Мастерская Петра Фоменко и Малый Драматический театр под руководством Льва Додина часто получают награды. Среди актеров выделяются Евгений Миронов и Константин Райкин, а в балете — Диана Вишнева. В номинации «Художник по свету» долгое время соперничали Дамир Исмагилов и Глеб Фильштинский. В кукольном театре театр «Ульгэр» из Улан-Удэ стабильно получает премии. Награда есть и у звёзд, например, «Золотая маска» есть у Елизаветы Боярской.

Номинации «Золотой маски»

Количество номинаций премии меняется. Обычно экспертный совет «Золотой маски» присуждает награду всем творческим профессиям, задействованным в спектакле — режиссёрам, актёрам, художникам, художникам по свету, дирижёрам и т.д., в сферах, о которых мы писали выше. Жюри оставляет за собой право не присуждать премии в категориях, где они не нашли общего решения. Список номинаций может меняться, за ним лучше следить на официальном сайте. Там же есть актуальная программа «Золотой маски».

Победители «Золотой маски» не получают денежных призов, а только театральные золотые маски. Дизайн разработан Олегом Шейнцисом, знаменитым сценографом театра Ленком, который активно работал с Марком Захаровым. За все года маска не претерпела изменений. Она изображает женское лицо в маске для маскарада с мотивами из японского стиля, хотя некоторые могут не заметить символ России — двуглавого орла. Организаторы сохраняет тайну о том, из чего же сделана главная премия, но явно намекают на её высокую стоимость.

«Золотая маска». Заявка

Любой театр может принять участие в этом событии. На премию «Золотая маска» заявка подаётся заранее, коллектив выдвигает спектакль, который, по их мнению, лучше всего отражает итоги сезона. После отбора экспертным советом, постановка попадает в лонг лист и зрители могут увидеть его вживую в Москве.

«Золотая маска». Скандалы

Конечно, без курьёзов не обходится ни одно мероприятие. В 2024 году композитор Дмитрий Курляндский отказался от «Золотой маски» по идейным соображениям. Другим скандалом стало то, что в этом же 2024 году впервые в истории награды не выдали в восьми номинациях. Театралов удивили некоторые лауреаты, например, Лев Додин, получивший маску за спектакль «Чайка», которую многие посчитали не самой выдающейся работой среди номинантов. Существует мнение, что победа режиссёра связана с его юбилеем в этом году. Однако все скандалы могут быть связаны с реорганизацией структуры премии, возможно, в дальнейшем удастся избежать подобных эксцессов.

«Золотая маска» сегодня

Лауреаты и победители «Золотой маски» 2024 есть на сайте премии. Не все согласны с результатами, но объективно оценить объект искусства невозможно, поэтому стоит довериться жюри.

Фестиваль держит статус главного театрального события России. Он собирает главных практиков театра нашей страны и зарубежья, и если посмотреть на премию глазами простого зрителя — спектакли премии «Золотая маска» лучшие из лучших. Это отличная возможность посмотреть лучшие спектакли со всей страны. Не нужно ехать в Новосибирск, чтобы посмотреть оперы НОВАТа и постановки «Красного факела». Не нужно лететь в Пермь, чтобы увидеть спектакли Театра оперы и балета им. П.И. Чайковского. А если нет возможности приехать в Москву, у премии «Золотая маска» есть трансляция, а в формате «Золотая маска» послесловие на сайте можно посмотреть церемонию награждения.

История «Золотой маски» — это история ярких имён и больших театральных побед. Безусловно, здесь есть свои проблемы, склоки и внутренняя политика. Но давайте смотреть на неё глазами простых зрителей, которым всё равно, кто выиграет и почему. Главное, чтобы спектакли были хорошими, а с этим проблем нет.

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