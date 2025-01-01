Денис Савин — российский артист балета, премьер Большого театра, заслуженный артист России. Родился 27 февраля 1984 года в Москве.

Окончил Московскую государственную академию хореографии (класс Игоря Уксусникова) и в 2002 году был принят в Большой театр, где репетирует с Виктором Барыкиным. В 2003 году дебютировал в заглавной партии Ромео в балете Прокофьева.

Савин стал одним из ведущих исполнителей в современной хореографии, сотрудничал с российскими и зарубежными постановщиками, исполнил около 70 ролей. Известен и как мастер характерных партий, требующих актёрского дара. На протяжении многих лет танцует роль Дроссельмейера в «Щелкунчике». Был первым исполнителем ряда премьер, включая партии в балетах «Эсмеральда» и «Гамлет».

В 2016 году удостоен звания заслуженного артиста РФ. На 2025 год является самым «долгослужащим» премьером балета Большого театра.