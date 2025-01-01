Спектакль Нунча

Пластический спектакль с музыкой Средиземноморья от Аллы Сигаловой

23 сентября в нашем театре пройдет уникальный спектакль, созданный автором идеи и инсценировки, режиссёром и хореографом Аллой Сигаловой. В этой работе органично переплетаются слово, танец, видеоарт в стиле ар-деко и, конечно, музыка.

Музыкальное наполнение

Зрителей ожидают произведения испанских и французских композиторов конца XIX – начала XX веков, среди которых Альбенис, Сен-Санс, Форе, де Фалья и Родриго. Эти музыкальные шедевры проникнуты настроениями и колоритом залитого солнцем Средиземноморья. Музыку исполнит Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина.

Фестиваль «Шостакович. Над временем»

Спектакль представлен в рамках фестиваля «Шостакович. Над временем», что добавляет ему особую значимость и атмосферу. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события!

Мы ждем вас на нашем спектакле!