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Нунча
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Спектакль Нунча

Постановка
Самарский театр оперы и балета 16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Пластический спектакль с музыкой Средиземноморья от Аллы Сигаловой

23 сентября в нашем театре пройдет уникальный спектакль, созданный автором идеи и инсценировки, режиссёром и хореографом Аллой Сигаловой. В этой работе органично переплетаются слово, танец, видеоарт в стиле ар-деко и, конечно, музыка.

Музыкальное наполнение

Зрителей ожидают произведения испанских и французских композиторов конца XIX – начала XX веков, среди которых Альбенис, Сен-Санс, Форе, де Фалья и Родриго. Эти музыкальные шедевры проникнуты настроениями и колоритом залитого солнцем Средиземноморья. Музыку исполнит Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина.

Фестиваль «Шостакович. Над временем»

Спектакль представлен в рамках фестиваля «Шостакович. Над временем», что добавляет ему особую значимость и атмосферу. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события!

Мы ждем вас на нашем спектакле!

Режиссер
Алла Сигалова
Алла Сигалова
В ролях
Алла Сигалова
Алла Сигалова
Аня Чиповская
Аня Чиповская
Игорь Цвирко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 23 сентября
Самарский театр оперы и балета Самара, пл. Куйбышева, 1
18:30 от 800 ₽

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