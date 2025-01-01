Кристина Кретова — российская артистка балета, прима-балерина Большого театра. Родилась 28 января 1984 года в Орле.

Училась в Московской государственной академии хореографии, после выпуска в 2002 году стала солисткой театра «Кремлёвский балет». Позже танцевала в Театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, а с 2011 года выступает в Большом театре, где в 2025 году получила звание примы.

Лауреат телевизионного проекта «Болеро» на Первом канале, участвовала в шоу «Ты супер» и «Танцы» как член жюри. Постоянная участница культурного проекта «Русские сезоны XXI век», выступала на ведущих российских фестивалях и сценах.

Замужем за премьером Большого театра Игорем Цвирко, воспитывает сына.