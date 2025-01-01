Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кристина Кретова
Кристина Кретова
Киноафиша Персоны Кристина Кретова

Кристина Кретова

Дата рождения
28 января 1984
Возраст
41 год
Знак зодиака
Водолей
В каком театре играет

Биография Кристины Кретовой

Кристина Кретова — российская артистка балета, прима-балерина Большого театра. Родилась 28 января 1984 года в Орле.

Училась в Московской государственной академии хореографии, после выпуска в 2002 году стала солисткой театра «Кремлёвский балет». Позже танцевала в Театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, а с 2011 года выступает в Большом театре, где в 2025 году получила звание примы.

Лауреат телевизионного проекта «Болеро» на Первом канале, участвовала в шоу «Ты супер» и «Танцы» как член жюри. Постоянная участница культурного проекта «Русские сезоны XXI век», выступала на ведущих российских фестивалях и сценах.

Замужем за премьером Большого театра Игорем Цвирко, воспитывает сына.

Популярные фильмы

0.0
Дама с камелиями (2015)

Фильмография Кристины Кретовой

Жанр
Год
Все 1 Фильмы 1 Актриса 1
Дама с камелиями Lady of the Camellias
балет 2015, Россия
Фанатам «Настоящего детектива» точно зайдет этот сериал 2020 года: снят по роману Стивена Кинга
Вернул в моду классические 90-е: Юрий Быков сам снялся в продолжении «Лихих» — его героя точно не пропустите
Лишь спустя годы Добрев объяснила, почему ушла из «Дневников вампира»: дело было не в Сомерхолдере
Киновселенная Кинга перевернулась: новый фильм официально стал самым лучшим в его карьере — оставил позади «Сияние» и «Побег из Шоушенка»
«В каждой серии что-то особенное»: этот сериал с рейтингом 7.9 похож на «Сверхъестественное», а главный плюс — он в 2 раза короче
«Если бы я только знала»: в каст «Дневников вампира» не взяли суперзвезду и теперь жалеют — но это была бы уже совсем другая история
Еще один обезумевший андроид и говорящий ксеноморф: обзор на «Муху», 6-й эпизод «Чужой: Земля»
Брюс Уиллис отдал всего себя «Крепкому орешку» — и заплатил за это здоровьем: все могло сложиться иначе, если бы не давний случай
«Обманули» на 15 лет: в «Великолепном веке» с первых серий допустили серьезный ляп — внимание на внешний вид Сулеймана
Женя с отцом едут на «охоту» в Москву: 2-я серия «Лихих-2» еще не вышла, но уже известны события 3-й
Только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов по аппетитным кадрам с едой: но не ждите здесь бутерброд из «Девчат» (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше