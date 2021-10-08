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Постер к сериалу Акапулько
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Киноафиша Сериалы Акапулько
Акапулько (2021 - …) Acapulco 16+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Apple TV+
Продолжительность 5 часов 0 минут
О чем сериал

«Акапулько» — американский сериал, разработкой которого занимался стриминговый сервис Apple TV+. События шоу, сюжет которого был вдохновлен популярным комедийным фильмом, разворачиваются в середине восьмидесятых годов. Главный герой — молодой человек по имени Максимо, который устраивается на работу своей мечты. Оказывается, Максимо много лет пытался получить место в фешенебельном курортном отеле, расположенном в Акапулько. Не сразу, но его желание сбылось. Увы, по ходу развития событий главный герой понимает, что отель в Акапулько не так хорош и удобен, как ему казалось.

Акапулько - трейлер первого сезона
Акапулько
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Корд Оверстрит
Эухенио Дербес
Эухенио Дербес
Джессика Коллинз
Энрике Аррисон
Фернандо Карса
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Акапулько - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 10 эпизодов
 
Сезон 2
TBA,
 
Слушать саундтрек сериала Акапулько
Кадры из сериала
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