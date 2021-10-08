«Акапулько» — американский сериал, разработкой которого занимался стриминговый сервис Apple TV+. События шоу, сюжет которого был вдохновлен популярным комедийным фильмом, разворачиваются в середине восьмидесятых годов. Главный герой — молодой человек по имени Максимо, который устраивается на работу своей мечты. Оказывается, Максимо много лет пытался получить место в фешенебельном курортном отеле, расположенном в Акапулько. Не сразу, но его желание сбылось. Увы, по ходу развития событий главный герой понимает, что отель в Акапулько не так хорош и удобен, как ему казалось.