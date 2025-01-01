Меню
Марк Гэтисс
Mark Gatiss
Награды и номинации Марка Гэтисса
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Television Movie
Победитель
Outstanding Television Movie
Победитель
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Television Movie
Номинант
Outstanding Television Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Television Movie
Номинант
Outstanding Television Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Miniseries or Movie
Номинант
Outstanding Miniseries or Movie
Номинант
BAFTA 2011
Лучший драматический телесериал
Победитель
BAFTA 2014
Лучшая односерийная теледрама
Номинант
Лучшая односерийная теледрама
Номинант
