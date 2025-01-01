Артистки из «Кей-поп охотниц на демонов» уже придумали сюжет продолжения: крутой микс из рецептов, Гви-ма и покорения мира

Премьера уже 17 декабря: Люси идет мстить отцу, а в новом трейлере «Фоллаута» внезапно появляется Маколей Калкин (видео)

Не просто космос: Collider назвал лучшие фантастические фильмы века — и у «Матрицы» серьезная конкуренция

«В совершенно другой лиге»: ИИ сравнил интеллект Ганнибала и Декстера — самый умный маньяк на ТВ одержал безоговорочную победу

«На 10 баллов из 10!»: новый мини-сериал от Netflix неожиданно стал №1 уже в девяти странах — 4 млн зрителей не могут оторваться от экрана

В шоке даже Кэмерон: бюджет «Аватара 2» подсчитали лишь годы спустя – сумма перевалила за $1 000 000 000 (и это без учета зарплат!)

Стив из «Очень странных дел» против зомби-грибка: режиссер «Мира Дикого Запада» снял хоррор с вайбом «Одних из нас» – зрители уже в восторге

«Я бы просто захлебнулся»: на съемках этого культового боевика Сталлоне дважды едва не погиб – и коллеги спасти не успели бы

13 кило за 7 недель: столько сбросила Сидни Суини ради «Эйфории» – врач объяснил, стоит ли брать с нее пример, чтобы влезть в новогоднее платье

«Держись подальше от Земли»: Ghibli оставил зрителей без продолжения самого дорогого аниме в истории – а ведь идея была гениальной