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Киноафиша Сериалы Совсем другая жизнь

Совсем другая жизнь (2010 - 2010)

Зовсім інше життя 16+
Год выпуска 2010
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут
О чем сериал

Героиня сериала «Совсем другая жизнь» Маргарита Чащина считает себя счастливой состоявшейся женщиной. Она живет в браке уже два десятка лет, вырастила вместе с мужем красавца-сына и уверена, что больше приключений в ее судьбе не предвидится. Но все меняет авария: ее сын ранет, а испуганный супруг приезжает в больницу… вместе со своей любовницей! Выясняется, что он изменяет Рите уже не один год. Женщина решает поставить крест на семье, которая не нужна никому, кроме нее, и бросается в водоворот новых страстей.

В ролях
В ролях
Олеся Железняк
Олеся Железняк
Михаил Тарабукин
Михаил Тарабукин
Нана Кикнадзе
Павел Новиков
Константин Милованов
Константин Милованов
Екатерина Кузнецова
Екатерина Кузнецова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Совсем другая жизнь - Сезон 1 Сезон 1
2010, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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