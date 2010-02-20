Героиня сериала «Совсем другая жизнь» Маргарита Чащина считает себя счастливой состоявшейся женщиной. Она живет в браке уже два десятка лет, вырастила вместе с мужем красавца-сына и уверена, что больше приключений в ее судьбе не предвидится. Но все меняет авария: ее сын ранет, а испуганный супруг приезжает в больницу… вместе со своей любовницей! Выясняется, что он изменяет Рите уже не один год. Женщина решает поставить крест на семье, которая не нужна никому, кроме нее, и бросается в водоворот новых страстей.