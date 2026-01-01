Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Айрин Хэндл
Irene Handl
Киноафиша
Персоны
Айрин Хэндл
Айрин Хэндл
Irene Handl
Дата рождения
27 декабря 1901
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
29 ноября 1987
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Герой фэнтези
Популярные фильмы
7.4
Школа для негодяев
(1960)
7.3
Итальянская работа
(1969)
6.6
Морган: Подходящий случай для терапии
(1966)
Фильмография Айрин Хэндл
Жанр
Все
Боевик
Детектив
Драма
Комедия
Криминал
Ужасы
Фэнтези
Год
Все
1983
1970
1969
1966
1960
Все
5
Фильмы
5
Актер
5
4.6
Собака Баскервилей
The Hound of the Baskervilles
детектив, криминал, ужасы
1983, Великобритания
6.4
В ясный день увидишь вечность
On a Clear Day You Can See Forever
драма, фэнтези, комедия
1970, США
7.3
Итальянская работа
The Italian Job
боевик, криминал, комедия
1969, Великобритания
6.6
Морган: Подходящий случай для терапии
Morgan: A Suitable Case for Treatment
комедия, фэнтези, драма
1966, Великобритания
7.4
Школа для негодяев
School for Scoundrels
комедия
1960, Великобритания
Слухи подтвердились или нет? В Сети пишут, что HBO официально утвердил нового Волан-де-Морта — даже верить в это не хочется
В вайбе «Фишера», «Метода» и «Хрустального»: Netflix выпустил жёсткий тру-крайм про итальянского маньяка на 4 серии
Подарочек всем женщинам к 8 Марта: появились подробности 3 сезона «Казановы» и точная дата выхода сериала с Хабаровым
Брагина и Шибанова обожают фанаты «Первого отдела»: но не станут ли актеры заложниками ролей – объясняет психолог
«Ландыши» обогнали по популярности «Очень странные дела»: теперь «круче» них официально лишь один сериал
Этот сериал с Колесниковым мог повторить успех «Слова пацана» — но что-то пошло не так: НТВ уже 3 года держит его на полке
Провожаем февраль тестом: вспомните 5/5 зимних фильмов СССР по первым кадрам (задача не для слабаков)
На что идти в марте после «Сказки о царе Салтане»? Премьер много, но этому фильму охотнее пророчат 1 млрд рублей в кассе
«Это Вера для кого начистила?»: зрители «Первого отдела» критикуют Брагину за картошку в супе – шеф-повар объяснил, как готовить правильно
Глянула «Трешку» и не пожалела: 16 серий пронеслись как одна – рассказываю, будет ли 2-й сезон
Весна почти пришла, а с ней и тест: хорошо ли вы помните «17 мгновений» – покажут ваши ответы на 8 вопросов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667