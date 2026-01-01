Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Надежда»
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Дэнни Пуди
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Награды и номинации Дэнни Пуди
Danny Pudi
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Награды и номинации Дэнни Пуди
Сандэнс 2014
Приз Большого жюри короткометражных фильмов
Номинант
Дело не в Евро-2 с АЗС: что самом деле убивает «движки» ваших современных авто
Жалюзи и пленка на балконе — прошлый век: повелась на новый тренд 2026-го и не пожалела — даже шума стало меньше
Пару капель на ватный диск – и с подоконника исчезают даже следы от кружек: вместо химии теперь мою так
Джентльмены, удачи не хватит, чтоб пройти тест про Евгения Леонова на 5/5! Как поделим тигра? Чего не хватает жителям Земли?
Вот это я понимаю – сюжет без воды: нашла 5 шикарных сериалов на 6-8 серий – впечатлений хватит на месяцы
Этот sci-fi сериал – «лучшая альтернатива "Черному зеркалу"»: «Смотрела как ребенок – с распахнутыми глазами»
Если бы «Бригада» была аниме: 3 крутых тайтла про криминал, но вместо Саши Белого – якудза и ниндзя
«Эти глаза напротив…»: кто это смотрит на вас из советского кино — узнаете с первого взгляда? (сложный тест)
Фанаты Паламарчука, открывайте игристое: «Ронин» возвращается на ТВ-3 уже 7 сентября
«Бригада. 20 лет спустя» и Трибунцев-гений: 5 сериалов Okko россияне смотрели весь август – у всех рейтинг 6–7, но «выключать не хочу!»
Пока НТВ готовит «Невский-8», «Россия-1» завлекает зрителей сериалом с 8 баллами на «Кинопоиске» — но шансов у него мало
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