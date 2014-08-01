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Виджай и я - трейлер
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Виджай и я. Трейлер

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Дата публикации: 1 августа 2014
Виджай и я – Вильгельм Уайлдер — талантливый актер из Нью-Йорка, изображающий в детском сериале несчастного зеленого кролика. Он чувствует себя неудачником, но относится к этому с самоиронией. Это продолжается до тех пор, пока его жена, дочь и близкие друзья забывают про его 40-летний День Рождения. После этого недоразумения Вильгельм обижен буквально на весь мир. В суматохе после дорожного происшествия все его окружение полагает, что он мертв. Вместо того, чтобы исправить ситуацию, он решает воплотить в жизнь свою фантазию и побывать на собственных похоронах. Здесь то он и узнает, что о нем думают и говорят на самом деле. С помощью своего лучшего друга Радиуса, владельца индийского ресторана, Вильгельм перевоплощается в Виджая Сингха, красивого индийского джентельмена, с тюрбаном и белой бородой. После своей «кончины» он узнает много нового о себе. Вдобавок, его недавно овдовевшая, красивая жена Джулия начинает проявлять нездоровый романтический интерес к изящному, сексуальному индийскому незнакомцу. Вильгельму придется столкнуться с невероятной проблемой: всем нравится Виджай, прежде всего — ему самому, даже больше, чем когда-либо он нравился самому себе…
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5.1 Виджай и я
Виджай и я комедия, 2014, Германия / Бельгия / Люксембург
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