Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Статьи
Виктор Евграфов
Viktor Yevgrafov
Киноафиша
Персоны
Виктор Евграфов
Виктор Евграфов
Viktor Yevgrafov
Дата рождения
10 сентября 1948
Возраст
73 года
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
20 октября 2021
Место рождения
Самара, Россия
Популярные фильмы
8.5
Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Смертельная схватка
(1980)
8.4
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Охота на тигра
(1980)
6.9
Даниил - князь Галицкий
(1987)
Фильмография Виктор Евграфов
Жанр
Все
Военный
Детектив
Драма
Исторический
Криминал
Мистика
Приключения
Спорт
Фантастика
Год
Все
1990
1988
1987
1984
1981
1980
1978
Все
8
Фильмы
8
Актер
8
6.3
Доминус
Dominus
фантастика
1990, СССР
6.2
Утреннее шоссе
Utrenneye shosse
криминал, детектив
1988, СССР
Смотреть трейлер
6.9
Даниил - князь Галицкий
Prince Daniil Galitsky
драма
1987, СССР
5.6
В двух шагах от «Рая»
V dvukh shagakh ot 'Raya'
военный
1984, СССР
6.4
Девушка и Гранд
Devushka i Grand
драма, спорт
1981, СССР
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть в
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
8.5
Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Смертельная схватка
Smertelnaya skhvatka
криминал, детектив
1980, СССР
8.4
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Охота на тигра
Okhota na tigra
криминал, драма, мистика
1980, СССР
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть в
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.3
Ярославна, королева Франции
Yaroslavna, koroleva Frantsii
исторический, приключения
1978, СССР
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть в
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Новости личной жизни Виктор Евграфов
Элементарно, Ватсон: 8 лучших мемов по советскому Шерлоку Холмсу, которые поймут лишь те, кому за 45
Дело дошло до рукоприкладства: почему советские Холмс и Мориарти ненавидели друг друга
Не имя, а приговор: почему «Терминатора» звали именно так
Стивен Кинг ждал 45 лет, чтобы это сняли — и не зря: «Долгая прогулка» набрала 100 % на Rotten Tomatoes
Почему у злодея в «Невском» кличка «Архитектор»: к чертежам не имел никакого отношения
Гэндальф провел там не один год: Мордор из «Властелина» есть в реальности — это ненавистная Толкину часть Британии
Проходной детектив с НТВ иностранцы оценили выше «Бригады» — а «Невскому» и «Первому отделу» такие баллы даже не снились
Вы даже не поняли самую безумную часть «Довода»: объясняем, кем на самом деле был Нил, герой Паттинсона
Капитан Америка станет злодеем, а арка Дума вышибет из зрителей слезы: важные спойлеры сюжета «Мстители: Судный день»
Срочно ищем их на стриминге: (пока что) лучшие зарубежные фильмы этого года, которые имеют все шансы попасть на «Оскар»
Где снимался сериал «Ментовские войны»: за 20+ лет большинство узнали локацию — а вот «секрет» ГУВД знают не все
Бурунов увидел «Начало» в кинотеатре и понял, что «надо было озвучить по-другому»: столкнулся с жесткой цензурой Голливуда при озвучке
От богатырей до Милы Йовович: собрали 7 лучших фэнтези-фильмов 2025 года — и сразу три из них российские
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667