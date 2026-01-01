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Постер фильма Доминус
6.4
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6.4

Доминус

, 1990
Dominus
СССР / фантастика / 18+
Постер фильма Доминус
6.4

О фильме

Это киноальманах, состоящий из двух историй, снятых по мотивам рассказов Рэя Брэдбери. «Хозяин» (по рассказу Брэдбери «Коса») – притча о человеке, труд которого приносит горе другим людям. Человек просто косит траву, а где-то миллионы людей гибнут под бомбежками и в концлагерях, таким образом перед героем по существу стоит дилемма: спасать своих детей от голода или убивать ни в чем неповинных людей... «Чертово колесо». Крутится чертово колесо, но крутится не так как обычно, а назад, и вот с каждым оборотом хозяин аттракциона теряет год жизни, превращаясь в мальчишку, который может проникнуть туда, куда не пустят взрослого...

В ролях

Виктор Евграфов
Виктор Евграфов
Drew Erickson (segment: Dominus)
Елена Евсеенко
Molly Erickson (segment: Dominus)
Наталья Коренченко
Suzy Erickson (segment: Dominus)
Борис Юхананов
Mr. Dark (segment: Eshmakis borbali)
Dmitri Brodov
(segment: Eshmakis borbali)
Ignat Chikov
(segment: Eshmakis borbali)
Сальвадор Дали
(segment: Eshmakis borbali)
Mikhail Kolesnikov
(segment: Eshmakis borbali)
Sasha Miharev
Drew Erickson Jr. (segment: Dominus)
Valentin Muravyov
(segment: Eshmakis borbali)
Режиссер Александр Хван, Марина Цурцумия
Сценарист Рэй Брэдбери, Ivan Loshchilin, Марина Цурцумия
Композитор Кшиштоф Пендерецкий
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна СССР
Продолжительность 1 час 13 минут
Год выпуска 1990
Премьера в мире 1 июня 1990
Производство Debyut, Fora Film
Другие названия
Dominus, Доминус

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb

Отзывы о фильме

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