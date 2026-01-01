Это киноальманах, состоящий из двух историй, снятых по мотивам рассказов Рэя Брэдбери. «Хозяин» (по рассказу Брэдбери «Коса») – притча о человеке, труд которого приносит горе другим людям. Человек просто косит траву, а где-то миллионы людей гибнут под бомбежками и в концлагерях, таким образом перед героем по существу стоит дилемма: спасать своих детей от голода или убивать ни в чем неповинных людей... «Чертово колесо». Крутится чертово колесо, но крутится не так как обычно, а назад, и вот с каждым оборотом хозяин аттракциона теряет год жизни, превращаясь в мальчишку, который может проникнуть туда, куда не пустят взрослого...