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Постер фильма Девушка и Гранд
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Киноафиша Фильмы Девушка и Гранд

Девушка и Гранд

Devushka i Grand 18+
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О фильме

«Девушка и Гранд» - трогательный и добрый фильм о дружбе девушки и коня по имени Гранд, снятый в лучших традициях советского кинематографа. В нем воспеваются такие человеческие качества, как верность, дружба и несгибаемая воля. Способствует этому и замечательная музыка Александра Журбина. Марина Кошевая всегда мечтала стать наездницей, но работает конюхом, так как никто не видит в ней способностей для спортивной карьеры. Свою нынешнюю работу она выполняет с душой и самоотдачей. В лошадях она видит красоту, благородство, а не просто бездушный спортивный инвентарь. Поэтому когда одного скакуна решают умертвить, так как в результате травмы он, по мнению специалистов, не сможет выполнять свои спортивные функции, Марина не допускает этого и берет выздоровление скакуна на себя. Благодаря ее стараниям, Гранд крепчает и даже возвращается к ежедневным тренировкам под ее присмотром. А у Марины, благодаря появлению такого преданного и благодарного друга, появляется шанс испытать свои собственные силы и попытать счастья на соревнованиях высочайшего уровня.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1981
Премьера в мире 5 июля 1982
Дата выхода
5 июля 1982 Россия 0+
Производство Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Devushka i Grand, A lány és Grand, Dziewczyna i Grand, Девушка и Гранд
Режиссер
Виктор Садовский
В ролях
Аристарх Ливанов
Марина Дюжева
Марина Дюжева
Виктор Евграфов
Олег Жаков
Нина Ургант
Нина Ургант
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
5.7 IMDb
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Девушка и Гранд

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