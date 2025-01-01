«Девушка и Гранд» - трогательный и добрый фильм о дружбе девушки и коня по имени Гранд, снятый в лучших традициях советского кинематографа. В нем воспеваются такие человеческие качества, как верность, дружба и несгибаемая воля. Способствует этому и замечательная музыка Александра Журбина. Марина Кошевая всегда мечтала стать наездницей, но работает конюхом, так как никто не видит в ней способностей для спортивной карьеры. Свою нынешнюю работу она выполняет с душой и самоотдачей. В лошадях она видит красоту, благородство, а не просто бездушный спортивный инвентарь. Поэтому когда одного скакуна решают умертвить, так как в результате травмы он, по мнению специалистов, не сможет выполнять свои спортивные функции, Марина не допускает этого и берет выздоровление скакуна на себя. Благодаря ее стараниям, Гранд крепчает и даже возвращается к ежедневным тренировкам под ее присмотром. А у Марины, благодаря появлению такого преданного и благодарного друга, появляется шанс испытать свои собственные силы и попытать счастья на соревнованиях высочайшего уровня.