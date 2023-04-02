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Постер сериала Невообразимые приключения перерожденного дворянина
Постер сериала Невообразимые приключения перерожденного дворянина
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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2 постера
Киноафиша Сериалы Невообразимые приключения перерожденного дворянина

Невообразимые приключения перерожденного дворянина (2023 - 2023)

Tensei kizoku no isekai boukenroku: Jichou wo shiranai kamigami no shito 18+
Год выпуска 2023
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 5 часов 0 минут

О чем сериал

По дороге в магазин Кадзуя пытается спасти двух девушек от нападения, но сам получает смертельное ножевое ранение. Однако его героический поступок дает ему возможность переродиться в другом мире, сохранив все свои воспоминания. Теперь он — Каин фон Силфорд, третий сын маркграфа. Когда ему исполняется пять лет, во время обряда крещения Каин встречает семерых богов, управляющих этим миром. Они не только раскрывают ему тайну его нового воплощения, но и наделяют его божественной защитой и уникальными физическими и магическими способностями.

Невообразимые приключения перерожденного дворянина - трейлер первого сезона
Невообразимые приключения перерожденного дворянина  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Аки Тоёсаки
Ёсино Нандзё
Манака Ивами
Манака Ивами
Тарусукэ Сингаки
Тарусукэ Сингаки
Тиаки Кобаяси
Томомити Нисимура
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
6.8 IMDb
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Сезоны
Невообразимые приключения перерожденного дворянина - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 12 эпизодов
 
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