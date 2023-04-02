По дороге в магазин Кадзуя пытается спасти двух девушек от нападения, но сам получает смертельное ножевое ранение. Однако его героический поступок дает ему возможность переродиться в другом мире, сохранив все свои воспоминания. Теперь он — Каин фон Силфорд, третий сын маркграфа. Когда ему исполняется пять лет, во время обряда крещения Каин встречает семерых богов, управляющих этим миром. Они не только раскрывают ему тайну его нового воплощения, но и наделяют его божественной защитой и уникальными физическими и магическими способностями.