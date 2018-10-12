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Постер сериала Время предпринимателей
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Киноафиша Сериалы Время предпринимателей

Время предпринимателей (2018 - 2018)

Chuang ye shi dai 18+
Год выпуска 2018
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Zhejiang TV
Продолжительность сериала 40 часов 30 минут

О чем сериал

Го Синь Нянь разработал приложение, с помощью которого можно превратить текст в голосовое сообщение до отправки человеку. Его изобретение стало сенсацией. Инновация привлекла внимание инвесторов, но Го оказался не готов к большой конкуренции и жесткой игре на рынке программного обеспечения. Мужчине предстоит пройти через ряд трудностей, столкнуться с испытаниями и подставами от людей, которым он доверял, прежде чем стать успешным бизнесменом. Но будут и люди, которые пройдут с ним этот путь от начала до конца.

В ролях
В ролях
Анджела Бейби
Анджела Бейби
Сюань Хуан
Ван Сюэци
Ван Сюэци
Чжоу Ивэй
Сунь И
Дэвид Ван
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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5.9 IMDb
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Сезоны
Время предпринимателей - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 54 эпизода
 
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