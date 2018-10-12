Го Синь Нянь разработал приложение, с помощью которого можно превратить текст в голосовое сообщение до отправки человеку. Его изобретение стало сенсацией. Инновация привлекла внимание инвесторов, но Го оказался не готов к большой конкуренции и жесткой игре на рынке программного обеспечения. Мужчине предстоит пройти через ряд трудностей, столкнуться с испытаниями и подставами от людей, которым он доверял, прежде чем стать успешным бизнесменом. Но будут и люди, которые пройдут с ним этот путь от начала до конца.