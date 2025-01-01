Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кэтрин Келли
Кэтрин Келли Katherine Kelly
Киноафиша Персоны Кэтрин Келли

Кэтрин Келли

Katherine Kelly

Дата рождения
19 ноября 1979
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Место рождения
Барнсли, Южный Йоркшир, Англия, Великобритания

Популярные фильмы

Мистер Селфридж 8.1
Мистер Селфридж (2013)
Джентльмен Джек 6.9
Джентльмен Джек (2019)
Лжец 6.7
Лжец (2017)

Фильмография Кэтрин Келли

Жанр
Год
Все 8 Сериалы 8 Актриса 8
Ворона
Ворона
драма, криминал, триллер 2025, Великобритания
Взлом
Взлом
драма 2025, Великобритания
В полете
В полете
криминал, триллер 2025, Великобритания
Длинная тень
Длинная тень
драма, криминал 2023, Великобритания
Преступник: Великобритания 6.7
Преступник: Великобритания
драма, криминал, детектив 2019, Великобритания
Джентльмен Джек 6.9
Джентльмен Джек
драма, мелодрама, исторический 2019, США
Лжец 6.7
Лжец
драма, криминал, триллер 2017, Великобритания
Мистер Селфридж 8.1
Мистер Селфридж
драма 2013, Великобритания
«Смирись с этим!»: в России показывают сериал, где актеров полностью заменил ИИ — реакция зрителей бесценна
«Я разрушу жизнь Джихана и Альи»: эту героиню в 30 серии «Далекого города» ждет жестокий финальная
Этот фильм 2025 года в прокате собрал лишь 43 миллиона, но неожиданно оказался в топе просматриваемых: а ведь критики сразу оценили его
«Очень люблю»: любимым детективом Устиновой оказался не «Первый отдел» с «Невским» — россияне сериал оценили на 8,2
Загадка без ответа: эти 5 свежих фэнтези-сериалов закрыли слишком рано — но они прекрасны даже без адекватного финала
Устали от «Шефа» с «Невским» и ищете, что посмотреть в сентябре? Вот 3 свежих сериала — тут и детективы, и пришельцы, а № 2 уже стартовал
Мерзкий начальник, гадкий друг или профурсетка? Угадайте самых токсичных героев советского кино по описанию (тест)
Бросайте пересматривать «Интерстеллар»: эти 5 фантастических фильмов затянут не хуже — последний сняли за копейки, а рейтинг 7.8
Считаете себя знатоком кино СССР? Тогда для вас тест — вспомните 5 фильмов по кадрам с лошадьми
«Остальные на ее фоне — офисные крыски»: ИИ вычислил лучших женщин-детективов из российских сериалов — Спасскую признал худшей из всех
«Москва слезам не верит» вышел 45 лет назад: взгляните, как за годы изменились Катерина, Людмила и другие герои (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше