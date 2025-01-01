Меню
О персоне
Фильмография
Кэтрин Келли
Katherine Kelly
Кэтрин Келли
Дата рождения
19 ноября 1979
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Место рождения
Барнсли, Южный Йоркшир, Англия, Великобритания
Популярные фильмы
8.1
Мистер Селфридж
(2013)
6.9
Джентльмен Джек
(2019)
6.7
Лжец
(2017)
Фильмография Кэтрин Келли
8
Ворона
драма, криминал, триллер
2025, Великобритания
Взлом
драма
2025, Великобритания
В полете
криминал, триллер
2025, Великобритания
Длинная тень
драма, криминал
2023, Великобритания
6.7
Преступник: Великобритания
драма, криминал, детектив
2019, Великобритания
6.9
Джентльмен Джек
драма, мелодрама, исторический
2019, США
6.7
Лжец
драма, криминал, триллер
2017, Великобритания
8.1
Мистер Селфридж
драма
2013, Великобритания
