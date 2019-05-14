Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Код сна» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Американский выход
4.9
Киноафиша Фильмы Американский выход
4.9

Американский выход

, 2019
American Exit
США / приключения, драма, триллер / 18+
Постер фильма Американский выход
4.9

О фильме

Чарли попадает в очень плохую компанию, из-за чего оказывается втянутым в преступную деятельность. Сам того не понимая, главный герой впутывает в свои проблемы собственного сына. Вскоре очень влиятельный и опасный гангстер начинает охоту на Чарли. Под прицел злоумышленника также попадает мальчишка Лео, чья безопасность оказывается под угрозой. Неожиданно Чарли узнает о своей смертельной болезни. Наконец, мужчина начинает осознавать, сколько ошибок совершил в жизни, в особенности касаемо разрушенных отношений с сыном. Пытаясь исправится и вернуть доверие Лео, Чарли готов пойти на все. Отца больше не тревожат преследования криминальных авторитетов, ведь отношения с сыном у него теперь на первом месте.

В ролях

Дэйн Кук
Дэйн Кук
Charlie
Леви Миллер
Леви Миллер
Leo
Удо Кир
Удо Кир
Anton
Клер ван дер Бом
Клер ван дер Бом
Sofia
Себастьян Соцци
Gemini
James Kwong
Body builder
Тэйси Адамс
Belinda
Christina Blevins
Ivana
Leah Briese
Waitress
Jessica Bues
Lisa
Сценарист Тим МакКанн, Инго Фоллкаммер
Композитор Al Clay, Ryan Taubert
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 14 мая 2019
Премьера в мире 14 мая 2019
MPAA PG-13
Бюджет $9 000 000
Производство Indy Entertainment, Cosmopolis Entertainment
Другие названия
American Exit, Американский выход, 美國陌路

Рейтинг фильма

4.9
Оцените 10 голосов
5 IMDb
Обновлено 31 января 2023

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Смеситель блестит без дорогих порошков и жёсткой губки: грубый налёт убираю тем, что давно пылится на кухне
Гречка обожает не соль, не масло, а эту специю: блюдо получается ароматное и рассыпчатое – вкуснее плова в 100 раз
Грибники их называют «стукачами»: как отыскать белые грибы в лесу даже в неурожайный год — 3 совета от «тихих охотников»
«Иронию судьбы» все знают, но на эти 7 вопросов ответят единицы: сложный тест для фанатов Рязанова
Не только «Трасса» и «Аутсорс»: 5 сильных сериалов Душана Глигорова, которые легко пропустить — в №3 снялся Антон Васильев
В топе сериалов за неделю не только «Холод», но и «Перекати-поле»: зрители плюются, но смотрят без остановки
Пропустили эти «жемчужины» Netflix? Зря: 10 сериалов, которые 100% стоят нескольких вечеров
Я милую узнаю по походке, а советское кино — по силуэту: этот сложный тест пройдете на 6/6 только если у вас глаз-алмаз
«Надеюсь, не пойдёт по наклонной»: зрители оценили первые 2 серии «ОПГ» на ОККО — от «очень даже ничего» до «очень слабо»
Короткие, но не проходные: 3 мини-сериала, в которые погружаешься с головой уже после первой серии — оценки от 7,5 до 8,3
Экспекто тестус! Ответьте на 6 вопросов и узнайте, какой у вас патронус в мире «Гарри Поттера»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше