Американский выход, 2019

Чарли попадает в очень плохую компанию, из-за чего оказывается втянутым в преступную деятельность. Сам того не понимая, главный герой впутывает в свои проблемы собственного сына. Вскоре очень влиятельный и опасный гангстер начинает охоту на Чарли. Под прицел злоумышленника также попадает мальчишка Лео, чья безопасность оказывается под угрозой. Неожиданно Чарли узнает о своей смертельной болезни. Наконец, мужчина начинает осознавать, сколько ошибок совершил в жизни, в особенности касаемо разрушенных отношений с сыном. Пытаясь исправится и вернуть доверие Лео, Чарли готов пойти на все. Отца больше не тревожат преследования криминальных авторитетов, ведь отношения с сыном у него теперь на первом месте.