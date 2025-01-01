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Диана Вишнева
Диана Вишнева Diana Vishneva
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Диана Вишнева

Diana Vishneva

Дата рождения
13 июля 1976
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Санкт-Петербург, Россия

Биография Дианы Вишневой

Диана Викторовна Вишнёва — российская балерина, прима Мариинского театра с 1996 года, а также ведущая солистка Американского театра балета в 2005–2017 годах. Родилась 13 июля 1976 в Ленинграде.

Лауреат престижных международных и российских наград: победительница конкурса «Приз Лозанны» (1994), обладательница театральных премий «Бенуа танца» и «Золотой софит» (1996), трёхкратная лауреатка «Золотой маски» (2001, 2009, 2013). В 2000 году удостоена Государственной премии Российской Федерации, а в 2007 году получила звание народной артистки России.

В 2010 году основала «Фонд содействия развитию балетного искусства Дианы Вишнёвой». В 2013 году запустила первый крупный проект фонда — Международный фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva, который со временем вырос из трёхдневного события в масштабное сезонное мероприятие. Фестиваль проходит в Москве и Санкт-Петербурге, а также включает региональную программу.

Популярные фильмы

7.2
Бриллианты. Воровство (2010)
Татьяна 0.0
Татьяна (2016)
Слепок 0.0
Слепок (2021)

Фильмография Дианы Вишневой

Жанр
Год
Все 3 Фильмы 3 Актриса 3
Слепок
Слепок
драма 2021, Россия
Смотреть трейлер
Татьяна
Татьяна
балет 2016, Россия
7.2
Бриллианты. Воровство Brillianty. Vorovstvo
драма 2010, Россия

Творческий путь Дианы Вишневой

Балерина Диана Вишнева сегодня одна из самых известных и выдающихся артисток в этом жанре. Её роли вызывали восторг и у зрителей, и у критиков, неудивительно, что карьера развивалась стремительно. Она охватывает как классический, так и современный танец. Её уникальный подход к балету, стремление к экспериментам и огромная поддержка прогресса культурной жизни России и мира сделали её одной из самых влиятельных фигур в танцевальном искусстве. По уровню мастерства и популярности она уступает только великой Майе Плисецкой, кстати, только эти две балерины из России исполнили главные партии в «Болеро» знаменитого Мориса Бежара. Об этом мы ещё поговорим. Сегодня расскажем биографию балерины Дианы Вишнёвой — личная жизнь и карьера одной из самых известных балерин России. 

Диана Вишнёва — карьера в балете и романы с олигархами

Диана Вишнёва — карьера в балете и романы с олигархами

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