Диана Вишнева

Диана Викторовна Вишнёва — российская балерина, прима Мариинского театра с 1996 года, а также ведущая солистка Американского театра балета в 2005–2017 годах. Родилась 13 июля 1976 в Ленинграде.

Лауреат престижных международных и российских наград: победительница конкурса «Приз Лозанны» (1994), обладательница театральных премий «Бенуа танца» и «Золотой софит» (1996), трёхкратная лауреатка «Золотой маски» (2001, 2009, 2013). В 2000 году удостоена Государственной премии Российской Федерации, а в 2007 году получила звание народной артистки России.

В 2010 году основала «Фонд содействия развитию балетного искусства Дианы Вишнёвой». В 2013 году запустила первый крупный проект фонда — Международный фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva, который со временем вырос из трёхдневного события в масштабное сезонное мероприятие. Фестиваль проходит в Москве и Санкт-Петербурге, а также включает региональную программу.