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Фильмография
Юлия Джербинова
Yuliya Dzherbinova
Киноафиша
Персоны
Юлия Джербинова
Юлия Джербинова
Yuliya Dzherbinova
Дата рождения
10 июня 1969
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Свердловск (Екатеринбург), СССР (Россия)
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
7.1
Бриллианты. Воровство
(2010)
5.4
Группа «Зета»
(2007)
0.0
Пейзаж с убийством
(2002)
Фильмография Юлии Джербиновой
7.1
Бриллианты. Воровство
Brillianty. Vorovstvo
драма
2010, Россия
5.4
Группа «Зета»
боевик, криминал, мини-сериал
2007, Россия
Никаких других желаний
мелодрама
2006, Россия
Пейзаж с убийством
детектив
2002, Россия
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