Как Мариинский театр стал главной балетной кузницей кадров

Сложно представить более известный театр в Петербурге, чем Мариинский театр . У него яркая богатая история, он стоит более 200 лет, и стал уже визитной карточкой нашей страны, один из её удачных брендов. Здесь идут балеты и оперы с широчайшим размахом, дорогими декорациями и костюмами, которые почти переносят тебя во времени, настолько они натурально выглядят. В новой статье Киноафиши история Мариинского театра, кратко. Как он появился, прошёл советскую эпоху и существует сегодня.

История Мариинского театра в Санкт-Петербурге связана с множеством выдающихся артистов, великих произведений и важных исторических событий, которые формировали его путь. Здесь работала великая прима Мариинского театра Анна Павлова, которую знают даже те, кто не увлекается балетом.

Рождение Мариинского театра

Начало Истории Мариинского театра в Санкт-Петербурге берет начало в конце XVIII века. Именно тогда Екатерина II, императрица Российской империи, подписала указ, который запускал создание комитета, управляющий театральными постановками. По этому поводу построили большое каменное здание на Карусельной площади. Над названием думали не долго — Большой Каменный театр. Своё нынешнее имя театр получил позднее. С первых дней на сцене шли масштабные постановки балетов и опер, и это место стало популярным среди горожан. Например, Александр Пушкин часто посещал театр, а по одной легенде, вдохновение для создания «Евгения Онегина» он черпал именно здесь. Но зрителей привлекали не только представления. Это было местом для демонстрации модных нарядов и светских встреч.

Позже Большой Каменный театр стал преимущественно балетной площадкой, а оперные представления переместились в расположенный неподалёку Александринский театр-цирк. Несмотря на это, искусство продолжало развиваться: здесь Михаил Глинка получил признание благодаря своей опере «Жизнь за царя», которая оставалась в репертуаре театра до самого начала революции.

Важно отметить, что здание, о котором идёт речь, к концу девятнадцатого века признали аварийным, а чуть позже его разобрали. Но пусто место не стояло, скоро здесь построили новое театральное здание, а назвали его в честь супруги императора России Александра II Марии Александровны. Отсюда и «Мариинский». Премьера, с которой открыли обновлённый театр, была всё та же «Жизнь за царя». Позже и другие выдающиеся произведения русских композиторов. Известные нам по школе «Борис Годунов» Мусоргского и «Князь Игорь» Бородина одними из первых шли здесь.

«Золотой век» балета

Настоящий расцвет русского балета в Мариинке начался в 1869 году — балетной труппой начал руководить Мариус Петипа. Именно он вместе с Чайковским поставил одни из главных шедевров музыкального и балетного искусства России — «Щелкунчика» и «Спящую красавицу». В конце XIX и начале XX века коллектив стал самой профессиональной и сильной труппой России. Например, среди тех, кто выступал в Мариинском театре, была Анна Павлова, которая впервые исполнила здесь миниатюру хореографа Михаила Фокина «Умирающий лебедь». В XX веке её будут танцевать многие великие балерины. Примы и премьеры Мариинского театра, список: упомянутая Анна Павлова, Вацлав Нижинский, Матильда Кшесинская, Тамара Красавина. Среди оперных певцов здесь блистал Фёдор Шаляпин. Свой феноменальный вокал он оттачивал на этой сцене. Театралы узнают великие имена труппы Сергея Дягилева. Да, свет Мариинки формировал у европейских зрителей вкус к русской опере и балету. А спектакли ставил ученик Петипа, Михаил Фокин.

Были и другие интересные события. Так в 1914 году начинается история занавеса Мариинского театра, его создал Александр Головин, русский художник. Он представлял собой уникальное произведение искусства, в нём сочиталимь живопись и аппликация, две разных техники. Это полноценный музейный экспонат, важный объект культурного наследия нашей страны.

Но в момент, когда наша культура была максимально близкой к Европе, случилась революция.

Мариинка после революции и в годы СССР

С приходом Советской власти театр был национализирован, и наступили сложные времена. Многие талантливые артисты эмигрировали, что привело к резкой деградации культуры. В репертуар оставили лишь те произведения, которые соответствовали новой идеологии. Театр получил новое название в 1935 году — Театр оперы и балета имени Кирова, по имени убитого в тот год секретаря обкома Ленинграда Сергея Кирова. Из классических постановок сохранились только немногие, такие как «Жизнь за царя», которую переименовали в «Ивана Сусанина», отражая советскую идеологию борьбы за народное благосостояние.

В 1934 году балет «Бахчисарайский фонтан», созданный Борисом Асафьевым и хореографом Ростиславом Захаровым, стал новаторским спектаклем того времени. Его отличительной чертой была хореографическая драма, понятная широким массам зрителей благодаря пантомиме и танцевальным элементам. Главную партию исполнила выдающаяся балерина Галина Уланова.

Интересная легенда связана с последней довоенной оперой, которая была представлена в ex-Мариинке в 1941 — «Лоэнгрин» Вагнера завершился за пару часов до начала вторжения гитлеровской Германии в СССР. Во время Мариинку эвакуировали в Пермь, где коллектив продолжал работать, несмотря на все сложности. Здесь даже состоялись премьеры новых произведений. После возвращения в Ленинград первым спектаклем снова стал «Иван Сусанин».

Вторая половина XX века стала временем возвращения театра к высоким стандартам. Среди танцоров, выступавших на сцене, были такие легенды, как Рудольф Нуриев, Михаил Барышников и Наталья Макарова. Театр вновь начал ставить произведения сильных авторов, таких как Шостакович и Прокофьев.

Мариинский театр в 90-е и 00-е

Развал СССР сильно ударил и по экономике театра, и по профессиональным стандартам. Но зато в 1992 году он снова стал называться Мариинским. Не дать театру свалиться в пошлость смог новый худрук Валерий Гергиев. Он обратился к русской оперной классике, при этом приглашая ведущих мировых режиссёров и организуя масштабные фестивали. Под его руководством в 1998 году была создана Академия молодых певцов, что позволило пополнить труппу новыми талантами. Как раз здесь стартовала карьера таких мировых звёзд, как Анна Нетребко и Мария Гулегина.

Валерий Гергиев, источник: Legion-Media

Гергиев также наладил партнёрство с западными театрами, организовав совместные спектакли и зарубежные гастроли. Это укрепило позиции театра на мировой арене и привнесло в его творчество новые идеи. Уже к концу 1990-х годов Мариинский театр вновь обрел статус главного представителя русского искусства на мировой арене.

Кроме того, благодаря усилиям Гергиева, Мариинский театр расширился: в 2006 году открылся новый концертный зал, а в 2013 году — новый корпус Мариинского театра.

Мариинка сегодня

Валерий Гергиев продолжает руководить театром. Мариинка давно превратилась в целый комплекс, включающий в себя не только историческое здание, но и другие сцены, такие как Мариинский театр 2 и филиалы во Владивостоке и Владикавказе. Театр участвует в крупнейших мировых музыкальных фестивалях и активно сотрудничает с международными коллективами. Прима Мариинского театра сейчас Рената Шакирова. Она получила этот статус в 2024 году. Мариинка — это уникальный культурный феномен, который неоднократно находился на грани исчезновения, но каждый раз возрождался, становясь центром притяжения для выдающихся композиторов, режиссёров, танцоров и оперных певцов. Каждый период в истории театра отмечен своими гениями, что делает его посещение особенно значимым для тех, кто стремится прикоснуться к великому культурному наследию.

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