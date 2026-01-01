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«Сияние»
Киноафиша «Сияние»

Спектакль «Сияние»

12+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 12+

О спектакле

Музыкально-хореографический спектакль «Сияние» с Дианой Вишнёвой

«Сияние» — это уникальная постановка для 24 артистов, оркестра и солистов, которая будет разворачиваться в пространстве сада и бассейна, специально созданных в Большом партере парка усадьбы Архангельское. Главным образом, спектакль содержит пять музыкальных частей, в основе которых лежат произведения Шопена, Респиги и Равеля. Их объединяет образ княжны Зинаиды Юсуповой, исполненный прима-балериной Дианой Вишневой.

Структура спектакля

Действие начинается с пролога, создающего атмосферу светского летнего вечера начала XX века. Артисты в исторических костюмах свободно перемещаются по сцене, однако постепенно праздничная сцена уступает место оркестру.

Во второй части, на музыку «Пинии Рима» Отторино Респиги, исторический мир сменяется условным сценическим пространством. Артисты входят в воду, перенося героиню на остров в центре бассейна, после чего разворачивается серия пластических сцен, где луна воплощается в огромном надувном шаре. Завершает эту часть появление Адама и Евы — символов первозданного мира.

Третья часть представляет камерную сцену на музыку Мориса Равеля «Принцесса Луны и её отражение». Четыре исполнителя взаимодействуют в воде и на острове, исследуя тему отражения и внутреннего диалога. Четвёртая часть, поставленная на «Дафниса и Хлои» Равеля, развивает масштабную ансамблевую композицию с участием всех артистов, соединяя элементы ритуала, танца и природной стихии с использованием белых лент и образов луны.

Финал спектакля — это «Болеро» Равеля, который становится кульминацией постановки. Общий танцевальный эпизод объединяет всех участников в едином движении, где образ Зинаиды Юсуповой представляет собой символ силы созидания и объединения.

О исполнителях и постановочной команде

В спектакле участвуют:

  • Прима-балерина Диана Вишнёва
  • Дирижер: Филипп Чижевский
  • Оркестр: Государственный академический симфонический оркестр
  • Исполнение: труппа Context и musicAeterna Dance

Хореограф: Павел Глухов

Художник-постановщик: Мария Трегубова

Художник по свету: Эмиль Авраменко

Художники по костюмам: Юлия Лебедева и Ирина Шапошникова

О Context и musicAeterna Dance

Фестиваль Context. Diana Vishneva был создан в 2013 году для поддержки современных хореографов и представления актуальных работ танцевальных компаний со всего мира. Фонд Дианы Вишнёвой ставит своей целью сделать балетное искусство доступным для широкой аудитории и развивать новые проекты в этой области.

Tанцевальная труппа musicAeterna Dance, сформированная в 2022 году, сосредотачивается на междисциплинарном подходе. Труппа активно сотрудничает с музыкантами, создавая уникальные спектакли, которые синтезируют музыку и хореографию.

Режиссер
Павел Глухов
В ролях
Диана Вишнева
Диана Вишнева

Фотографии

«Сияние» «Сияние» «Сияние» «Сияние» «Сияние»
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