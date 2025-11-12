Спектакль Предновогодние гала-вечера: Диана Вишнева и труппа Context

Фестиваль современной хореографии: Context. Diana Vishneva

22, 23 и 24 декабря на сцене Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова состоится яркое событие — фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva. Это будет уникальная возможность увидеть лучшие номера и премьеры от ярких исполнителей.

Программа гала-вечеров

В программе фестиваля представлены:

фрагмент танцевального спектакля «Созерцание. Вариации» на музыку Стива Райха;

номера, поставленные известными хореографами Павлом Глуховым и Кириллом Радевым;

соло примы-балерины Дианы Вишнёвой;

несколько премьер, исполненных как Дианой Вишнёвой, так и труппой Context.

Этот фестиваль станет не только возможностью увидеть новейшие тенденции в хореографии, но и шансом погрузиться в атмосферу современного танца. Не упустите возможность увидеть восхитительные выступления талантливых артистов, которые готовы удивлять и вдохновлять зрителей!