Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Предновогодние гала-вечера: Диана Вишнева и труппа Context
Киноафиша Предновогодние гала-вечера: Диана Вишнева и труппа Context

Спектакль Предновогодние гала-вечера: Диана Вишнева и труппа Context

12+
Возраст 12+

О спектакле

Фестиваль современной хореографии: Context. Diana Vishneva

22, 23 и 24 декабря на сцене Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова состоится яркое событие — фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva. Это будет уникальная возможность увидеть лучшие номера и премьеры от ярких исполнителей.

Программа гала-вечеров

В программе фестиваля представлены:

  • фрагмент танцевального спектакля «Созерцание. Вариации» на музыку Стива Райха;
  • номера, поставленные известными хореографами Павлом Глуховым и Кириллом Радевым;
  • соло примы-балерины Дианы Вишнёвой;
  • несколько премьер, исполненных как Дианой Вишнёвой, так и труппой Context.

Этот фестиваль станет не только возможностью увидеть новейшие тенденции в хореографии, но и шансом погрузиться в атмосферу современного танца. Не упустите возможность увидеть восхитительные выступления талантливых артистов, которые готовы удивлять и вдохновлять зрителей!

В ролях
Диана Вишнева
Диана Вишнева

Купить билет на спектакль Предновогодние гала-вечера: Диана Вишнева и труппа Context

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
22 декабря понедельник
19:00
БДТ им. Товстоногова Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 65
от 3000 ₽
23 декабря вторник
19:00
БДТ им. Товстоногова Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 65
24 декабря среда
19:00
БДТ им. Товстоногова Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 65
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Арт-елка
6+
Детские елки Детский Иммерсивный
Арт-елка
22 декабря в 14:30 Markofken Art Gallery
от 1800 ₽
Айболит
0+
Детский Кукольный
Айболит
17 января в 17:00 Театр марионеток им. Деммени
от 700 ₽
Приключение Федоры
0+
Детский Мюзикл
Приключение Федоры
14 февраля в 11:00 Легенда
от 1100 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Новости
Танец как философия: Context и Диана Вишнева представят «Постороннего» и «Стулья» Бежара
Танец как философия: Context и Диана Вишнева представят «Постороннего» и «Стулья» Бежара Фестиваль Context. Diana Vishneva в этом сезоне не просто демонстрирует современные хореографические практики, но и утверждает танец как язык исследования человеческого существования.
Написать
12 ноября 2025 10:48
Предновогодние гала-вечера с Дианой Вишнёвой в БДТ им. Товстоногова
Предновогодние гала-вечера с Дианой Вишнёвой в БДТ им. Товстоногова За несколько дней до Нового года в Петербурге пройдёт очередной этап фестиваля современной хореографии Context. Diana Vishneva. Почему это стоит увидеть (и почувствовать)? Рассказываем!
Написать
15 октября 2025 10:07
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше