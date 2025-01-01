Меню
Киноафиша Вечера современной хореографии Context при участии Дианы Вишнёвой

Спектакль Вечера современной хореографии Context при участии Дианы Вишнёвой

12+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Фестиваль современной хореографии Context в Большом театре

10 и 11 мая на Новой сцене Большого театра пройдет фестиваль современной хореографии Context, организованный при участии выдающейся примы-балерины Дианы Вишнёвой, которая является основательницей и художественным руководителем данного проекта. В программе фестиваля представлены фрагменты танцевальных спектаклей последних лет, а также новые работы, которые порадуют зрителей.

Программа 10 мая

19:00 - Вечер современной хореографии с Дианой Вишнёвой

  • «Диана» - короткометражный фильм
  • «Созерцание. Вариации» - фрагмент спектакля
  • «Моё сердце не здесь» - фрагмент спектакля
  • «Lacrimae»
  • «Сингулярность» - фрагмент спектакля
  • «Бардо» - премьера!
  • «Икона» - фрагмент спектакля

Программа 11 мая

12:00 - Фестиваль Context на Новой сцене

  • «Созерцание. Вариации» - фрагмент спектакля
  • «Моё сердце не здесь» - фрагмент спектакля
  • «Lacrimae»
  • «Сингулярность» - фрагмент спектакля
  • «Бардо» - премьера!
  • «Икона» - фрагмент спектакля

19:00 - Вечер современной хореографии с Дианой Вишнёвой

  • «Lacrimae»
  • «Икона» - фрагмент спектакля, премьера!
  • «Сияние» - премьера!
  • «Материя» - фрагмент спектакля
  • «Бардо» - премьера!
  • «Болеро» - премьера!

Не упустите возможность увидеть уникальные номера и премьеры, которые будут представлены на фестивале! Это шанс прикоснуться к современному танцу и увидеть работы талантливых хореографов и исполнителей.

