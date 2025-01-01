Спектакль Вечера современной хореографии Context при участии Дианы Вишнёвой

10 и 11 мая на Новой сцене Большого театра пройдет фестиваль современной хореографии Context, организованный при участии выдающейся примы-балерины Дианы Вишнёвой, которая является основательницей и художественным руководителем данного проекта. В программе фестиваля представлены фрагменты танцевальных спектаклей последних лет, а также новые работы, которые порадуют зрителей.
19:00 - Вечер современной хореографии с Дианой Вишнёвой
12:00 - Фестиваль Context на Новой сцене
19:00 - Вечер современной хореографии с Дианой Вишнёвой
Не упустите возможность увидеть уникальные номера и премьеры, которые будут представлены на фестивале! Это шанс прикоснуться к современному танцу и увидеть работы талантливых хореографов и исполнителей.