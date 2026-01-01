Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мария Сластенкова
Mariya Slastnenkova
Мария Сластенкова
Mariya Slastnenkova
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.2
Бриллианты. Воровство
(2010)
Фильмография Мария Сластенкова
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2010
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
7.2
Бриллианты. Воровство
Brillianty. Vorovstvo
драма
2010, Россия
