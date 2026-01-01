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Наталья Батрак
Наталья Батрак Natalya Batrak
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Наталья Батрак

Natalya Batrak

Дата рождения
16 октября 1959
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Весы
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса, Комедийный актёр
В каком театре играет

Биография Наталья Батрак

Родилась 16 октября 1959 года. Одесса, СССР (Украина).

Популярные фильмы

Я заберу твою семью 8.0
Я заберу твою семью (2021)
Идеалистка 7.6
Идеалистка (2020)
Обоюдное согласие 7.3
Обоюдное согласие (2022)

Фильмография Наталья Батрак

16 лет и 9 месяцев
драма, комедия 2026, Россия
Маня и Груня 6
Маня и Груня
детектив, мелодрама 2025, Россия
Гипнозис 6.4
Гипнозис
мистика, триллер 2025, Россия
Атом 6.8
Атом
драма, исторический 2025, Россия
Счастья хватит всем
Счастья хватит всем
мелодрама, мини-сериал 2025, Россия
Я ушла, а вы остались
Я ушла, а вы остались
драма, мелодрама 2025, Россия
Вера 7.1
Вера
драма, криминал, триллер, мини-сериал 2024, Россия
Непослушники 6.4
Непослушники Neposlushniki
комедия 2024, Россия
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Другие проекты Наталья Батрак
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