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Наталья Батрак
Наталья Батрак
О персоне
Фильмография
Наталья Батрак
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Дата рождения
16 октября 1959
Возраст
62 года
Знак зодиака
Весы
Биография Наталья Батрак
Родилась 16 октября 1959 года. Одесса, СССР (Украина).
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Фильмография Наталья Батрак
Сердца бумеранг
драма
2011, Россия
5.0
Любимый по найму
комедия, мелодрама
2007, Украина
5.0
Дорога в Парадиз
комедия, приключения
1991, СССР
0.0
Любовь - смертельная игра
драма, криминал
1991, СССР
4.0
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