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Наталья Батрак
Natalya Batrak
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Наталья Батрак
Наталья Батрак
Natalya Batrak
Дата рождения
16 октября 1959
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Весы
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Комедийный актёр
В каком театре играет
Театр Наций
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Биография Наталья Батрак
Родилась 16 октября 1959 года. Одесса, СССР (Украина).
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Популярные фильмы
8.0
Я заберу твою семью
(2021)
7.6
Идеалистка
(2020)
7.3
Обоюдное согласие
(2022)
Фильмография Наталья Батрак
16 лет и 9 месяцев
драма, комедия
2026, Россия
6
Маня и Груня
детектив, мелодрама
2025, Россия
6.4
Гипнозис
мистика, триллер
2025, Россия
6.8
Атом
драма, исторический
2025, Россия
Счастья хватит всем
мелодрама, мини-сериал
2025, Россия
Я ушла, а вы остались
драма, мелодрама
2025, Россия
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7.1
Вера
драма, криминал, триллер, мини-сериал
2024, Россия
6.4
Непослушники
Neposlushniki
комедия
2024, Россия
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Другие проекты Наталья Батрак
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