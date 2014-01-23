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Дом на колесах - трейлер
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Дом на колесах. Трейлер

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Дата публикации: 23 января 2014
Дом на колесах – Симон бросает работу, подругу и покидает город, чтобы вернуться в родную деревню, где живут его родители-пенсионеры. Там он встречает своего друга детства Жюльена, который живёт со своим отцом, перенесшим тяжелую болезнь. Одним прекрасным вечером, без особых раздумий, эти тридцатилетние мужчины решают осуществить то, о чём они мечтали, будучи подростками: отправиться в дорожное путешествие. Они покупают автофургон для кемпинга и начинают с энтузиазмом реализацию их проекта, но внезапная поломка задерживает их отъезд. Это не охлаждает их рвения: они начинают путешествие… на месте. Этот первый затянувшийся этап вынуждает их заняться мелкой подработкой, чтобы выжить, и подталкивает к следующим одно за другим знакомствам, открывая им другие перспективы, связанные с их настоящими желаниями и с тем будущим, о котором они мечтали…
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6.4 Дом на колесах
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