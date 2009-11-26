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Постер фильма Приходит женщина к врачу
7.2
Киноафиша Фильмы Приходит женщина к врачу
7.2

Приходит женщина к врачу

, 2009
Komt een vrouw bij de dokter
Нидерланды / мелодрама, драма / 18+
Постер фильма Приходит женщина к врачу
7.2

О фильме

В названии фильма, как и книги, по которой он снят, преднамеренно используется первая фраза расхожих голландских мальчиковых анекдотов. Этот анекдот, однако, оказывается совсем не смешным. Южанин-провинциал Стейн становится успешным рекламщиком в Амстердаме, женится на не менее успешной коллеге Кармен, с рождением дочери они переезжают в большой загородный дом. И тут «судьба стучится в дверь».

В ролях

Анна Дрейвер
Roos
Барри Атсма
Барри Атсма
Stijn
Джероен Уиллемс
Frenk
Элине ван дер Фелден
Беппи Мелиссен
Саша Бултхёйс
Dokter Scheltema
Дэвид Люсиер
Doktersassistent
Кэрис ван Хаутен
Кэрис ван Хаутен
Carmen
Пьер Бокма
Huisarts
Гийс Шолтен ван Ашат
Гийс Шолтен ван Ашат
Doktor Jonkman
Дирк Зеленберг
Makelaar
Эва Смид
Maud
Режиссер Рейну Урлеманс
Сценарист Mischa Alexander, Герт Эмбреш, Рэй Клуун, Рейну Урлеманс
Композитор Melcher Meirmans, Мерлин Сниткер, Chrisnanne Wiegel
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Нидерланды
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 26 ноября 2009
Дата выхода
28 сентября 2011 Германия
26 ноября 2009 Нидерланды
Бюджет €3 675 000
Сборы в мире $13 138 456
Производство Eyeworks Film & TV Drama
Другие названия
Komt een vrouw bij de dokter, Stricken, A Woman Goes to the Doctor: An Ode to Love, Bolesna, Carpe diem, En slags kærlighed, En sorts kärlek, Karov eleha, Kvinne går til lege ...mann går på byen, Love Life, Love Life - Liebe trifft Leben, Stricken - Eräänlaista rakkautta, Vaimo kävi lääkärissä, Отива една жена на лекар, Приходит женщина к врачу, A Woman Goes to the Doctor

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 14 голосов
6.8 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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