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В названии фильма, как и книги, по которой он снят, преднамеренно используется первая фраза расхожих голландских мальчиковых анекдотов. Этот анекдот, однако, оказывается совсем не смешным. Южанин-провинциал Стейн становится успешным рекламщиком в Амстердаме, женится на не менее успешной коллеге Кармен, с рождением дочери они переезжают в большой загородный дом. И тут «судьба стучится в дверь».
|28 сентября 2011
|Германия
|26 ноября 2009
|Нидерланды