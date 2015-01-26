Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Дни Сакамото» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Адмирал
7.0
Адмирал - Трейлер 2
Киноафиша Фильмы Адмирал
7.0

Адмирал

, 2015
Michiel de Ruyter
Бельгия, Нидерланды / боевик, биография, драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Адмирал
7.0
Адмирал - Трейлер 2
Адмирал  Трейлер 2

О фильме

Вторая половина XVII столетия. Золотой век Нидерландов подходит к опасному рубежу: богатая морская республика вынуждена отражать удары Англии и Франции. После гибели прославленного адмирала Маартена Тромпа флот возглавляет Михил де Рёйтер— моряк, которому доверяют больше, чем политикам. Пока он выигрывает сражения на море, внутри страны растёт раскол между сторонниками республики и оранжистами. Де Рёйтеру предстоит защищать родину от внешних врагов и постараться не стать пешкой в борьбе за власть.

В ролях

Франк Ламерс
Michiel de Ruyter
Санне Лангелаар
Санне Лангелаар
Anna de Ruyter
Рутгер Хауэр
Рутгер Хауэр
Maarten Tromp
Орели Мериэль
Чарльз Дэнс
Чарльз Дэнс
Charles II
Filip Peeters
Dequesne
Дерек де Линт
Kievit
Барри Атсма
Барри Атсма
Johan de Witt
Дэниэл Броклбэнк
Тиго Гернандт
Тиго Гернандт
Jozef van Ghent
Эгберт Ян Вебер
Эгберт Ян Вебер
Willem III
Нильс Веркоохен
Режиссер Роэль Рейн
Сценарист Алекс ван Гален, Ларс Бум
Композитор Trevor Morris
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Бельгия / Нидерланды
Продолжительность 2 часа 31 минута
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 2 июня 2015
Премьера в мире 26 января 2015
Дата выхода
3 августа 2015 Великобритания 15
12 июня 2015 Вьетнам
29 января 2015 Нидерланды 16
11 марта 2016 США

Где посмотреть фильм

ОККО, ИВИ
Бюджет €8 000 000
Сборы в мире $6 398 252
Производство Farmhouse Film & TV, Ciné Cri De Coeur, AVROTROS
Другие названия
Michiel de Ruyter, The Admiral, Admiral, Адмирал, Admirał, Admiral: Command and Conquer, Admirolas, Amiral, Armada, Armada - Sfida al confine del mare, Az admirális, Đại Thủy Chiến, Den hollandske Søhelt, Der Admiral - Kampf um Europa, El almirante (Michiel de Ruyter), Ο ναύαρχος, Адмірал, 提督の艦隊, 海軍上將：德魯伊特, Admiral: Command & Conquer

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 10 голосов
7 IMDb

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Адмирал - Трейлер 2
Адмирал Трейлер 2
Адмирал - Трейлер 1
Адмирал Трейлер 1
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Адмирал - смотреть в онлайн-кинотеатре

Адмирал
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Отпуск на всю голову
Отпуск на всю голову
2026, Россия, комедия
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Накопились старые проржавевшие крышки от банок — и я нашла им 5 хитрых применений: теперь не выбрасываю
Шампунь скупаю литрами, но не для мытья головы: капаю на кроссовки, ершик и даже пол - польза неописуемая
Нужно ли стирать новое постельное бельё: многие хозяйки годами допускают эту ошибку
Спрашивать возраст у дамы неприлично, но в этом тесте можно: угадайте, сколько лет было актрисам 7 фильмов СССР
Леночку Крылову из «Карнавальной ночи» все узнают, а вот вам еще 5 платьев в горошек: вспомните, из какого фильма каждое (тест)
Включаю 3 детективных фильма из России, когда нет времени на сериалы: всего пару часов, а эмоций на неделю вперед
Летний кино-тест для выросших в СССР: вспомните по кадру 6 фильмов про каникулы
Свежий детектив с Аксеновой – наш ответ «Графу Монте-Кристо»: «Первая серия понравилась, нигде не сфальшивили, молодцы»
Пересмотрела «Метод» и удивилась – как я раньше не замечала смешной ляп: спорим, вы тоже его «проворонили»?
Забытый фэнтези-сериал из 90-х люблю не меньше «Дома дракона»: интриг больше и рейтинг выше
Новинка Первого канала на полке 10 лет лежала – лучше б там и осталась: «шедевр» с Быстровым выключил на 2-й серии, и уже не включу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше