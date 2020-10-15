Хелен и Вернер готовятся открывать очередной ресторан, радуются успехам своих детей подростков и гордятся тем, что их дом — самый роскошный во всей округе. Но этот дом не только вызывает зависть состоятельных соседей, но и привлекает внимание двух трудных подростков Ральфа и Брайана. Оба мечтают поскорее разбогатеть и прославиться без лишних усилий, поэтому однажды вечером в балаклавах и с муляжами пистолетов в руках едут к рестораторам, надеясь на легкую наживу. На дело идет решительный Брайан. Ральф остается ждать в засаде, когда неожиданно слышит выстрел. С этого вечера в жизни Хелен и Ральфа начинается нескончаемый кошмар, полный лжи, страхов, сомнений и отчаяния.

