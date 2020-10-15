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Постер к сериалу Дорогая мама
Постер к сериалу Дорогая мама
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Киноафиша Сериалы Дорогая мама

Дорогая мама (2020 - 2020)

Lieve mama 18+
Год выпуска 2020
Страна Нидерланды
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 35 минут
Телеканал Videoland
Продолжительность сериала 3 часа 30 минут
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О чем сериал

Хелен и Вернер готовятся открывать очередной ресторан, радуются успехам своих детей подростков и гордятся тем, что их дом — самый роскошный во всей округе. Но этот дом не только вызывает зависть состоятельных соседей, но и привлекает внимание двух трудных подростков Ральфа и Брайана. Оба мечтают поскорее разбогатеть и прославиться без лишних усилий, поэтому однажды вечером в балаклавах и с муляжами пистолетов в руках едут к рестораторам, надеясь на легкую наживу. На дело идет решительный Брайан. Ральф остается ждать в засаде, когда неожиданно слышит выстрел. С этого вечера в жизни Хелен и Ральфа начинается нескончаемый кошмар, полный лжи, страхов, сомнений и отчаяния.
 

В ролях
В ролях
Рифка Лодейзен
Барри Атсма
Шахин эль Хамус
Гай Клеменс
Айко Бимстербер
Бьянка Кригсман
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Дорогая мама - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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