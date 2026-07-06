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Адмирал - Трейлер 2
Киноафиша Трейлеры Адмирал. Трейлер 2

Адмирал. Трейлер 2

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Дата публикации: 6 июля 2026
Адмирал – Вторая половина XVII столетия. Золотой век Нидерландов подходит к опасному рубежу: богатая морская республика вынуждена отражать удары Англии и Франции. После гибели прославленного адмирала Маартена Тромпа флот возглавляет Михил де Рёйтер— моряк, которому доверяют больше, чем политикам. Пока он выигрывает сражения на море, внутри страны растёт раскол между сторонниками республики и оранжистами. Де Рёйтеру предстоит защищать родину от внешних врагов и постараться не стать пешкой в борьбе за власть.
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