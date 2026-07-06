Адмирал
– Вторая половина XVII столетия. Золотой век Нидерландов подходит к опасному рубежу: богатая морская республика вынуждена отражать удары Англии и Франции. После гибели прославленного адмирала Маартена Тромпа флот возглавляет Михил де Рёйтер— моряк, которому доверяют больше, чем политикам. Пока он выигрывает сражения на море, внутри страны растёт раскол между сторонниками республики и оранжистами. Де Рёйтеру предстоит защищать родину от внешних врагов и постараться не стать пешкой в борьбе за власть.
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