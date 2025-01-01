Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Мартин МакДона
Награды
Награды и номинации Мартина МакДона
Martin McDonagh
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Мартина МакДона
Оскар 2006
Лучший игровой короткометражный фильм
Победитель
Оскар 2023
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 2018
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 2009
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2023
Лучший сценарий
Победитель
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 2018
Лучший сценарий
Победитель
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Лучший британский фильм
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучшая режиссёрская работа
Номинант
BAFTA 2018
Лучший фильм
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучший британский фильм
Победитель
Лучший британский фильм
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
David Lean Award for Direction
Номинант
David Lean Award for Direction
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
BAFTA 2013
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005
Лучший короткометражный фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2022
Лучший сценарий
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2017
Лучший сценарий
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2017
Торжественные или специальные представления
Победитель
Кинофестиваль в Торонто 2012
Полуночное безумие
Победитель
Как Саурон прокормил орков: раскрываем состав армейского меню Мордора
Эти 4 новых российских сериала уже доступны в Сети: местами это «Игра престолов» для семейных драм, местами — стендап про жизнь
5 сериалов, которые невозможно понять без разборов в Сети: закрученный сюжет и двойное дно для любителей поломать голову
«Шеф, все пропало!»: только выросшие на кино СССР вспомнят, чего не хватает на кадрах из 5 фильмов (тест)
«Горбатая лошадь» или «Необычный вор»: сможете угадать 5 фильмов СССР по иностранным переводам названий? (тест)
Арест, пятнадцать лет, вот такой вот «Breaking Bad»: в основу «Во все тяжкие» легли истории реального Гудмана, Уайта и Фринга
За границей сняли сериал про СССР и убийства: на IMDb ему дали больше 8 баллов — а в России назвали «низкобюджетной серостью»
Аль Пачино почти отказался от одной из своих лучших ролей — но передумал и получил номинацию на «Оскар»
Бейл «остановился в развитии», зато Аффлек...: великий Циммер выбрал лучшего Бэтмена всех времен — герою Нолана не поздоровилось
Без Артема Колчина и Саши Белого: на Первом канале вышел новый «Бой с тенью» — вот что творится в сериале
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667