Мартин Милнер
Martin Milner
Мартин Милнер
Мартин Милнер
Martin Milner
Дата рождения
28 декабря 1931
Возраст
83 года
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
6 сентября 2015
Карьера
Актер, Продюсер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой
Популярные фильмы
8.0
Сладкий запах успеха
(1957)
6.2
Марджори Морнингстар
(1958)
Фильмография Мартин Милнер
Жанр
Все
Драма
Мелодрама
Нуар
Год
Все
1958
1957
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
6.2
Марджори Морнингстар
Marjorie Morningstar
мелодрама, драма
1958, США
8
Сладкий запах успеха
Sweet Smell of Success
драма, нуар
1957, США
