Клер Тревор

100% на Rotten Tomatoes — это уже не шутка: «Королева змей» стала редким сериалом, который хвалят все критики

Сейчас тут играют малыши, а раньше находили поседевших от ужаса мальчиков: рассказываем, что стало с логовом Фишера

25 000 000 просмотров в день старта, но повторит ли 3 сезон «Колец власти» этот подвиг? Знаем дату выхода продолжения саги о Сауроне

Сценарий к «Гремлинам 3» уже готов — теперь все ждут одобрения Стивена Спилберга

После азиатки Ватсон вас ничем не удивить? На «Первом» выходит новый «Шерлок» — главные роли у дочери Холмса и сына Мориарти

Культовая фраза из «Иронии судьбы» — чистая импровизация: Яковлев просто сказал, как чувствовал — теперь ее повторяют миллионы

Выключить на середине и забыть как страшный сон: драматические фильмы, которые просто невозможно смотреть

Не чёткая линия, а маршрут пьяного пирата: попробовали разобраться в хронологии «Ван-Пис» и не сойти с ума (получилось, но не всё)

Новый «Офис» будет не просто ремейком: авторы обещают удивить, а премьера уже скоро — публикуем дату выхода

В Корее и до космоса добрались: дорама в духе «Чужого» получила 6,9 баллов на IMDb — страх, кровь и борьба за выживание