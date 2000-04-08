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Клер Тревор
Claire Trevor
Киноафиша
Персоны
Клер Тревор
Клер Тревор
Claire Trevor
Дата рождения
8 марта 1910
Возраст
90 лет
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
8 апреля 2000
Карьера
Актриса
Популярные фильмы
8.2
Риф Ларго
(1948)
7.2
Тупик
(1937)
6.5
Две недели в другом городе
(1962)
Фильмография Клер Тревор
Жанр
Все
Боевик
Вестерн
Драма
Криминал
Мелодрама
Нуар
Триллер
Год
Все
1962
1958
1948
1939
1937
Все
5
Фильмы
5
Актриса
5
6.5
Две недели в другом городе
Two Weeks in Another Town
драма
1962, США
6.2
Марджори Морнингстар
Marjorie Morningstar
мелодрама, драма
1958, США
8.2
Риф Ларго
Key Largo
криминал, триллер, нуар, драма
1948, США
6.2
Дилижанс
Stagecoach
мелодрама, боевик, драма, вестерн
1939, США
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7.2
Тупик
Dead End
нуар, драма, криминал
1937, США
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