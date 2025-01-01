Меню
Лайнас Роуч
Награды
Награды и номинации Лайнаса Роуча
Linus Roache
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Лайнаса Роуча
Золотой глобус 2003
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2022
Премия "Дань уважения" за исполнение
Победитель
Премия "Дань уважения" за исполнение
Победитель
