«Мой полицейский»: Рецензия Киноафиши

1950-е годы. Молодой полицейский Том ( Гарри Стайлс ) женится на влюбленной в него учительнице Марион (Эмма Коррин), но их брак начинает трещать по швам, когда в жизни героев появляется искусствовед Патрик (Дэвид Доусон). Спустя сорок лет герои встречаются и невольно вспоминают об ошибках молодости.

Действие картины «Мой полицейский» режиссера Майкла Грандаджа , сценарий для которой написал номинант премии «Оскар» Рон Нисуонер, разворачивается в послевоенной Великобритании. Драма начинается с пролога, в котором главные герои – Марион, Том и Патрик спустя сорок лет после основных событий ленты собираются в одном доме и вспоминают о своей молодости, в которой они совершили много ошибок и причинили друг другу боль.

Мой полицейский

Фильм, снятый по одноименному роману Бетан Робертс, погружает зрителя в эпоху, в которой гомосексуальные отношения не просто осуждались нетолерантным обществом, а были запрещены на законодательном уровне. Жестокость времени отражена в сценах, где полицейские избивают и арестовывают геев прямо на улицах и отправляет их в тюрьму, – смотреть на это насилие без слез, естественно, невозможно.

Социальный контекст ленты «Мой полицейский» еще больше обостряется на фоне искусства, которое играет в фильме особую роль, – именно оно объединяет души главных героев. С операми Верди, тревожными и прекрасными картинами Уильяма Блейка и архитектурой Венеции, залитой солнцем, связаны самые теплые воспоминания Тома и Патрика, которые они навсегда заперли в своих сердцах.

Мой полицейский

Несмотря на то, что многие глумились над актерской карьерой Гарри Стайлса (« Не беспокойся, дорогая »), в роли молодого полицейского Тома он смотрится вполне органично. Ему удается передать все сомнения и страхи героя, который запутался в себе и из-за предрассудков, навязанных обществом, и страха быть наказанным за свои настоящие чувства, вынужден скрывать, кто он на самом деле. Вам, возможно, захочется осудить Тома за то, что он женился на Марион (Эмма Коррин) и постоянно обманывал ее, тайно встречаясь с Патриком, но тогда, наверное, у него не было другого выхода, хотя это и очень жестоко. Нам сразу дают понять, что отношения героев Стайлса и Дэвида Доусона (« Последнее королевство »), между которыми какая-то невероятная химия, обречены на трагический финал, но пока у молодых людей еще есть время, они отдаются этому роману целиком и полностью.

Мой полицейский

Эмма Коррин, получившая всемирную известность благодаря роли принцессы Дианы в « Короне », убедительно играет учительницу и жену Тома, которая все силы тратит на то, чтобы его «исправить» и не замечает очевидных вещей. Поступок Мариан, который разделит жизнь героев на «до» и «после», разочарует вас в ней, но в финале вы поймете, что на самом деле у героини – большое сердце. Любовный треугольник в картине не щадит никого, но «Мой полицейский» – это кино прежде всего о том, что некоторые события в нашей жизни неизбежны, а мы все – не идеальны и совершаем ошибки.

«Мой полицейский» оценят не только поклонники Гарри Стайлса – Грандадж снял эстетический и сложный фильм о человеческих отношениях, который разобьет вам сердце.