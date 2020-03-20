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Постер к сериалу Игра родом из Англии
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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1 постер
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Киноафиша Сериалы Игра родом из Англии
Игра родом из Англии (2020 - 2020) The English Game 12+
Год выпуска 2020
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 5 часов 0 минут
О чем сериал

«Игра родом из Англии» — британский мини-сериал, снятый в жанре исторической драмы. Производством шоу занималась стриминговая платформа Netflix. Действие разворачивается в конце семидесятых годов девятнадцатого века. На территории Соединенного Королевства начинает зарождаться совершенно новый вид спорта — футбол. Первое время это было совершенно привилегированное занятие, которое могли себе позволить только крайне обеспеченные англичане из знатного рода. Однако по ходу развития событий футболом начали увлекаться и обычные крестьяне, представители рабочего класса. У спорта появляются свои поклонники и фавориты, а матчи получают все большую и большую популярность в стране...

Игра родом из Англии - трейлер
Игра родом из Англии
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Шарлотта Хоуп
Шарлотта Хоуп Mary Alma Kinnaird
Крэйг Паркинсон
Крэйг Паркинсон James Walsh
Генри Ллойд-Хьюз
Генри Ллойд-Хьюз
Эдвард Холкрофт
Эдвард Холкрофт Arthur Kinnaird
Кевин Гатри
Кевин Гатри Fergus Suter
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Игра родом из Англии - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 6 эпизодов
 
Новости о сериале
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Кадры из сериала
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