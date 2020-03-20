«Игра родом из Англии» — британский мини-сериал, снятый в жанре исторической драмы. Производством шоу занималась стриминговая платформа Netflix. Действие разворачивается в конце семидесятых годов девятнадцатого века. На территории Соединенного Королевства начинает зарождаться совершенно новый вид спорта — футбол. Первое время это было совершенно привилегированное занятие, которое могли себе позволить только крайне обеспеченные англичане из знатного рода. Однако по ходу развития событий футболом начали увлекаться и обычные крестьяне, представители рабочего класса. У спорта появляются свои поклонники и фавориты, а матчи получают все большую и большую популярность в стране...