Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Джулиан Феллоуз
Награды
Награды и номинации Джулиана Феллоуза
Julian Fellowes
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Джулиана Феллоуза
Оскар 2002
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Золотой глобус 2002
Лучший сценарий
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Победитель
Outstanding Miniseries or Movie
Победитель
Outstanding Miniseries or Movie
Победитель
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
BAFTA 2011
Лучший драматический телесериал
Номинант
Лучший драматический телесериал
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Carl Foreman Award for the Most Promising Newcomer
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1997
Best Drama
Номинант
Best Drama
Номинант
Энергия «Невского», драматургия — более личная: на Premier и РЕН ТВ выйдет сериал, где герой попадает в криминальный мир, чтобы спасти брата
В будущих «Мстителях» появится любимый супергерой нулевых? Инсайдеры раскрыли самый громкий камбэк десятилетия
Серия, которую посмотрели 318 374 631 человек: почему «До новых встреч!» стала феноменом «Маши и Медведя»
«Сводишь с ума» – лучший ромком года, но точно не уникальный: нашли 5 недооцененных фильмов о параллельных мирах (в №4 – волшебное зеркало)
«Тупость простить нельзя»: 100% на RT не спасли «Последнего выжившего самурая» от разгрома – зрители негодуют из-за двух ляпов
Названная дочь Плисецкой и звезда одной роли: этой актрисе в СССР завидовали школьники, а теперь не узнают даже столкнувшись лбами
Разочаровал «Метод 3»? Не беда: включайте этот советский детектив – тоже есть загадочный убийца и саспенс, зато нет голого Кологривого
Заработал миллиард, а сколько ушло на пуховик? На что потратили бюджет новой «Алиса в Стране чудес»
Третий «Человек-паук» с Магуайром не был финальной точкой: Сэм Рэйми придумал такое, что все фильмы с Холландом блекнут
2,6 млн рублей на предпродажах: эта российская экранизация скоро обгонит «Любовь Советского Союза» – и речь не про «Алису в Стране чудес»
Вместо Рудо – галстук Мак: а вы знали, что в России сняли свою «Гачиакуту»? Режиссер тот же, что у «Лунтика» и «Трех богатырей»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667