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Постер сериала Длинная тень
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Киноафиша Сериалы Длинная тень

Длинная тень (2023 - 2023)

The Long Shadow 18+
Год выпуска 2023
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал ITV
Продолжительность сериала 7 часов 0 минут

О чем сериал

Сериал «Длинная тень» – это криминальная драма о самой масштабной в истории Великобритании охоте на серийного убийцу. Питер Сатклифф, прозванный Йоркширским потрошителем, более пяти лет играл в кошки-мышки с полицейскими, продолжая жестоко расправляться со своими жертвами. В период с октября 1975 года по январь 1981 года по его следу шли более тысячи следователей, детективов и офицеров. Это дело в корне изменило методы работы британской полиции и раскрыло обществу глаза на несколько глобальных социальных проблем.

В ролях
В ролях
Тоби Джонс
Тоби Джонс
Дэвид Моррисси
Дэвид Моррисси
Дэниэл Мейс
Дэниэл Мейс
Лиз Уайт
Лиз Уайт
Ли Инглби
Джилл Халфпенни
Джилл Халфпенни
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Сезоны
Длинная тень - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 7 эпизодов
 
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