Сериал «Длинная тень» – это криминальная драма о самой масштабной в истории Великобритании охоте на серийного убийцу. Питер Сатклифф, прозванный Йоркширским потрошителем, более пяти лет играл в кошки-мышки с полицейскими, продолжая жестоко расправляться со своими жертвами. В период с октября 1975 года по январь 1981 года по его следу шли более тысячи следователей, детективов и офицеров. Это дело в корне изменило методы работы британской полиции и раскрыло обществу глаза на несколько глобальных социальных проблем.