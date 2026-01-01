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Evil Dead Wrath
Evil Dead Wrath
Evil Dead Wrath
США / ужасы / 18+
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О фильме
Расписание
Персоны
Места съёмок
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В ролях
Зэк Гилфорд
(Undisclosed)
Шарлотта Хоуп
(Undisclosed)
Джессика МакНэми
(Undisclosed)
Джош Хелман
(Undisclosed)
Элла Ньютон
(Undisclosed)
Элизабет Каллен
(Undisclosed)
Ella Oliphant
(Undisclosed)
Режиссер
Francis Galluppi
Сценарист
Francis Galluppi
,
Сэм Рэйми
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Премьера в мире
5 апреля 2028
Дата выхода
7 апреля 2028
США
5 апреля 2028
Франция
Производство
Ghost House Pictures, New Line Cinema, Screen Gems
Другие названия
Evil Dead Wrath, Evil Dead 7
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Обновлено 24 февраля 2026
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