Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Призрак в клетке» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Evil Dead Wrath

Evil Dead Wrath

Evil Dead Wrath
США / ужасы / 18+
Пойду 0
Не пойду 0
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Зэк Гилфорд
(Undisclosed)
Шарлотта Хоуп
Шарлотта Хоуп
(Undisclosed)
Джессика МакНэми
Джессика МакНэми
(Undisclosed)
Джош Хелман
(Undisclosed)
Элла Ньютон
(Undisclosed)
Элизабет Каллен
Элизабет Каллен
(Undisclosed)
Ella Oliphant
(Undisclosed)
Режиссер Francis Galluppi
Сценарист Francis Galluppi, Сэм Рэйми
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Премьера в мире 5 апреля 2028
Дата выхода
7 апреля 2028 США
5 апреля 2028 Франция
Производство Ghost House Pictures, New Line Cinema, Screen Gems
Другие названия
Evil Dead Wrath, Evil Dead 7

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Обновлено 24 февраля 2026

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Вот чем теперь мою ягоды вместо мыла и соды: даже малина не раскисает, а грязь легко уходит
Добавляю в воду уксус и ложку крахмала и больше не драю окна каждую вторую субботу: блестят без разводов даже на солнце
Пару ложек – и жир с кухонного фартука отходит кусками: подглядела лайфхак у опытного клинера
Этот фильм с Мироновым и Папановым на Западе полюбили сильней «Бриллиантовой руки» и шедевров Шекспира: «Один из лучших в истории!»
Андрей Миронов лишь однажды снялся в Sci-Fi: уникальный фильм до боли напоминает шедевр Стивена Кинга (но вышел раньше на 40 лет)
«Остров невезения» превратится в «Остров везения», если угадаете лучшие фильмы с Мироновым по строчке из песни (тест)
Шибрагины все-таки не вернутся в 2026 году – и все из-за «Невского»: но дату выхода 6 сезона «Первого отдела» уже можно обвести в календаре
«Настоящий боди-хоррор!»: Миядзаки обожает «Снежную королеву», но японцы 50 лет спустя «сошли с ума» от другого мульта СССР
Киркоров сыграет Векну в русской версии «Очень странных дел»: без Уилла и Оди, но с Гайдуляном в роли Эдди
Культовые советские фильмы превратили в турдизи: попытались угадать название по описанию — чуть голову не сломали (тест)
У свежего детектива Netflix 50 000 000 просмотров, но в России его обсуждают меньше очередных «Ментов» с НТВ: «8 серий проглотил за вечер»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше