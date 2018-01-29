«Эйфория»: Рецензия Киноафиши

Две сестры

Впервые за долгое время Инес (Алисия Викандер) находит возможность встретиться со старшей сестрой. Окошко в плотном графике младшей появилось из-за того, что ее карьера дала сбой ‒ новую выставку художницы критики восприняли, мягко говоря, без особого восторга. Так что приглашение от ее сестры Эмили (Ева Грин) было, по всей видимости, как нельзя кстати. Однако расслабиться, сменив обстановку, у Инес не получится. Эмили неизлечимо больна. О своем состоянии она сообщит уже после того, как обманом привезет младшую сестру в дорогущий хоспис. Срок пребывания в нем составляет шесть дней, после у Эмили будет право выбора – уйти из жизни при помощи специальных средств или вернуться домой.

Кадр из фильма «Эйфория»

«Эйфория» ‒ первый англоязычный проект Лизы Лангсет и первый фильм, в котором Алисия Викандер выступила не только как актриса, но и как продюсер. Надо заметить, что Лангсет и Викандер знакомы давно ‒ актриса уже снималась в фильмах своей землячки. Более того, дебютная полнометражная работа Лангсет стала и первым полным метром для Викандер. Их новый совместный фильм затрагивает крайне болезненные темы, речь идет как об эвтаназии, так и о дисфункциональной семье и об обостренной зависимости одного человека от другого. В «Эйфории» отношения между двумя сестрами, их прошлое, любовь друг к другу и затаенные обиды важны не меньше, чем тот выбор, который предстоит сделать Эмили.

Кадр из фильма «Эйфория»

Лангсет медленно срывает маски с Инес и ее старшей сестры. За их протокольной радостью от встречи после долгой разлуки скрывались озлобленность, зависть и отчаяние. Фильм объясняет всю гамму чувств, переживаемых ими в разлуке и в стенах дорогого хосписа. При этом Лангсет не прибегает к намекам или полутонам, она именно объясняет, с поражающей ясностью и отстраненностью, что чувствуют героини ее ленты.

Сестринские отношения в фильме препарируются, и в их пристальном рассмотрении нет места недосказанности. В этом плане «Эйфория» подчас похожа на учебник, систематично и догматично излагающий достаточно тонкие, не имеющие однозначного ответа вопросы. От одного аспекта к другому фильм Лизы Лангсет переходит слишком неловко, разбивая на пункты тот материал, где не так легко расставить знаки препинания и вычитать все интонации. Столь очевидные переходы делают картину предсказуемой, и острые вопросы, от которых не так просто отмахнуться, порой в ней звучат наивно.

Кадр из фильма «Эйфория»

В «Эйфории» есть какая-то неповоротливая дотошность, рискующая обернуться старательным перебором узнаваемых клише, при прорисовке характеров Эмили и Инес. Однако фильм, изображающий предсмертные дни молодой женщины, не становится примитивной слезовыжималкой, без всякого смущения эксплуатирующей чувства зрителя. При этом элитный хоспис, куда приезжают сестры, выглядит едва ли не карикатурно. Ему изо всех сил пытаются придать таинственный вид, вплоть до того, что компаньоны (одного из них сыграла Шарлотта Рэмплинг), сопровождающие прибывших, похожи на демонических существ в мешковатых, практически спортивных одеждах. Другое дело, что, манерно задав координаты мистического триллера, Лиза Лангсет все же выбирает другой маршрут. И в фильме нет нюансов, способных сделать постоянные переходы от одной темы к другой более изящными.

Кадр из фильма «Эйфория»

«Эйфория» не столько затрагивает проблему эвтаназии, сколько всматривается в взаимоотношения родителей и детей, в то, как опыт, полученный в ранние годы влияет на взрослую жизнь. Лангсет в большей мере фокусируется не на болезненном состоянии Эмили, а на ссорах сестер, на том, как по-разному сложились их жизни, несмотря на то, что росли они в одной обстановке.

Елена Громова

В российском прокате с 1 февраля 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Эйфория»