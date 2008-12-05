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Нина Фош Nina Foch
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Нина Фош

Nina Foch

Дата рождения
20 апреля 1924
Возраст
84 года
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
5 декабря 2008
Место рождения
Лейден, Нидерланды
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Романтическая актриса

Популярные фильмы

Американец в Париже 7.4
Американец в Париже (1951)
Она написала убийство 7.2
Она написала убийство (1984)
Беззаконие 7.0
Беззаконие (1955)

Фильмография Нина Фош

Тыковка 6.1
Тыковка Pumpkin
драма, спорт, мелодрама 2002, США
Наследство 5.5
Наследство Hush
драма, триллер 1998, США
Ускользающий идеал 4.9
Ускользающий идеал 'Til There Was You
комедия 1997, США
Щепка 5.3
Щепка Sliver
триллер, криминал 1993, США
В объятиях убийцы 4.9
В объятиях убийцы In the Arms of a Killer
триллер, драма 1992, США
Она написала убийство 7.2
Она написала убийство
криминал, детектив 1984, США
Спартак 6.6
Спартак Spartacus
приключения, драма, исторический 1960, США
Кэш МакКолл 6.4
Кэш МакКолл Cash McCall
драма, мелодрама 1960, США
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