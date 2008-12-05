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Нина Фош
Nina Foch
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Персоны
Нина Фош
Нина Фош
Nina Foch
Дата рождения
20 апреля 1924
Возраст
84 года
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
5 декабря 2008
Место рождения
Лейден, Нидерланды
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
7.4
Американец в Париже
(1951)
7.2
Она написала убийство
(1984)
7.0
Беззаконие
(1955)
Фильмография Нина Фош
6.1
Тыковка
Pumpkin
драма, спорт, мелодрама
2002, США
5.5
Наследство
Hush
драма, триллер
1998, США
4.9
Ускользающий идеал
'Til There Was You
комедия
1997, США
5.3
Щепка
Sliver
триллер, криминал
1993, США
4.9
В объятиях убийцы
In the Arms of a Killer
триллер, драма
1992, США
7.2
Она написала убийство
криминал, детектив
1984, США
6.6
Спартак
Spartacus
приключения, драма, исторический
1960, США
6.4
Кэш МакКолл
Cash McCall
драма, мелодрама
1960, США
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