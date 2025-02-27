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Постер сериала Маленький городок, большая история
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Киноафиша Сериалы Маленький городок, большая история

Маленький городок, большая история (2025 - …)

Small Town, Big Story 18+
Год выпуска 2025
Страна Великобритания/США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Sky Atlantic
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут

О чем сериал

Производство голливудского фильма в тихом городке приходит к неожиданным последствиям.

Маленький городок, большая история - трейлер первого сезона
Маленький городок, большая история  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Кристина Хендрикс
Кристина Хендрикс
Пэдди Консидайн
Пэдди Консидайн
Айлин Уолш
Айлин Уолш
Тим Хайдекер
Тим Хайдекер
Andrew Bennett
David Rawle
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.1 IMDb
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Сезоны
Маленький городок, большая история - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 6 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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