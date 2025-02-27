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Маленький городок, большая история
Маленький городок, большая история (2025 - …)
Small Town, Big Story
18+
драма
комедия
Год выпуска
2025
Страна
Великобритания/США
Всего сезонов
1 сезон
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
Sky Atlantic
Продолжительность сериала
6 часов 0 минут
О чем сериал
Производство голливудского фильма в тихом городке приходит к неожиданным последствиям.
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Маленький городок, большая история
трейлер первого сезона
трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Кристина Хендрикс
Пэдди Консидайн
Айлин Уолш
Тим Хайдекер
Andrew Bennett
David Rawle
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
6.1
IMDb
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2025,
6 эпизодов
Отзывы о сериале
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