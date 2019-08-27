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Дэвид Мишо
Дэвид Мишо
David Michôd
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Дэвид Мишо
David Michôd
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Дата рождения
30 ноября 1972
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Сценарист, Продюсер, Актер
Биография Дэвида Мишо
Родился 30 ноября 1972 года. Сидней, Австралия.
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Фильмография Дэвида Мишо
Король
исторический, драма
2019, США
7.0
Машина войны
драма, комедия
2017, США
6.0
Ровер
драма
2014, США / Австралия
6.0
По волчьим законам
криминал, драма
2009, Австралия
7.0
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Власть в его руках: Вышел первый трейлер драмы «Король» с Тимоти Шаламе
Картину представят на кинофестивале в Венеции.
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27 августа 2019 16:12
Появился первый кадр из драмы «Король» с Тимоти Шаламе и Робертом Паттинсоном
Картину представят на кинофестивале в Венеции.
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25 июля 2019 17:04
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